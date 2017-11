Evra suspendert av Marseille etter karatesparket mot tilskuer

Marseille har suspendert Patrice Evra etter backens karatespark mot en tilskuers hode før torsdagens europaligakamp i Portugal.

Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning. Den franske storklubben bekrefter avgjørelsen på eget nettsted fredag.

Bakgrunn: Evra sparket supporter i hodet

Klubben innledet gransking av Evras oppførsel som førte til at han ble utvist før avspark mot Vitória Guimarães, i en kamp hvor han skulle være reserve.

36-åringen reagerte på hets fra Marseille-supportere under oppvarmingen. Han gikk bort til tribunen og utfordret hetserne til å komme ned til indre bane. Der oppsto en krangel som utartet i Evras karatespark mot hodet til en av plageåndene.

SPARKET MOT HODET: Patrice Evra ble ført vekk av lagkameratene etter at han sparket en supporter. Foto: Miguel Riopa , AFP

– Som en profesjonell og erfaren spiller skulle Evra ikke ha handlet på en slik måte, fastslår Marseille fredag.

Evras reaksjon lignet veldig på det Eric Cantona gjorde i 1995 da den daværende Manchester United-spilleren rettet et flygende karatespark mot en tilskuer som fornærmet ham. Cantona ble utestengt i ni måneder.

Evra må også regne med strenge reaksjoner etter sin oppførsel. Blant annet har UEFA åpnet disiplinærsak mot franskmannen etter torsdagens hendelse. UEFA bekreftet fredag kveld at Evra er utestengt i minst én kamp.

Franskmannen har i lengre tid vært utsatt for mye kritikk for sitt spill i Marseille, og har mistet plassen på venstre back til Jordan Amavi.

Evra har hatt en lang og suksessrik karriere. Han er mest kjent for tiden i Manchester United, som hentet ham fra Monaco i 2006. De siste sesongene har han spilt i Juventus, før han signerte for Marseille i januar. Han har kontrakt frem til neste sommer. Evra har fem ligagull for Manchester United, og to ligagull for Juventus. Han har spilt 81 landskamper for Frankrike – den siste i 2016.

