Sturridge og Firmino scoret og sørget for seier i Jürgen Klopps venneduell

(Liverpool - Huddersfield 3-0) I en tam affære kunne Jürgen Klopp juble høyest. Liverpool fikk en enkel jobb mot David Wagners menn.

– Jeg har kjent ham lenger enn min kone, og hun har jeg kjent i 25 år, sa David Wagner om Jürgen Klopp i sommer.

Og i løpet av den første omgangen så det ut til at Wagner og co også kjente godt til Liverpools angrepsplaner. Vertene stanget og stanget, uten å komme til store muligheter.

Men plutselig lå ballen i nettet. Daniel Sturridge var nådeløs da han fikk servert en gratissjanse like etter hvilen.

Deretter sørget Roberto Firmino og Georginio Wijnaldum for at Liverpool fikk en enkel reise mot tre poeng på Anfield.

Et formsvakt Liverpool tok dermed sin første seier i ligaen siden den dramatiske borteseieren mot Leicester 23. september – deres eneste seier på de seks siste ligakampene før møtet med Huddersfield.

Straffebom

Gresset grodde og malingen tørket i løpet av de første 45 minuttene på Anfield, men underholdningsverdien var alt annet en høy.

Klopp-vennen David Wagner hadde satt på håndbrekket på Huddersfield-bussen, og det så lenge ut til at gjestene kunne stjele et poeng på Anfield.

Så pekte plutselig Kevin Friend på straffemerket da Huddersfield-kapteinen Tommy Smith holdt Roberto Firmino i trøya like før pause.

Men Mohamed Salah klarte ikke å kopiere det som ga ham heltestatus i Egypt.

Selv med straffespesialistene Roberto Firmino og James Milner på banen fikk egypteren ansvaret fra krittmerket, men danske Jonas Lössl kom seirende ut av duellen.

SCORINGSGLEDE: Daniel Sturridge scoret sitt første Premier League-mål siden august. Da kunne Mohamed Salah puste lettet ut etter straffebommen tidligere i kampen. Foto: Phil Noble , Reuters

Henger med i topp fire-kampen

Huddersfield-kaptein Smith fortsatte å rote det til for Huddersfield. Fem minutter ut i andre omgang headet han ballen rett til Daniel Sturridge, som var iskald da han vippet ballen over Jonas Lössl.

Sturridge kunne blitt tomålsscorer da Roberto Firmino holdt på å spille ham på åpent mål. Zanka Jørgensen kastet seg frem og berget hjørnespark, men James Milners påfølgende innlegg fra hjørneflagget havnet på pannebrasken til Firmino.

Mohamed Salah forlot muligens banen med en litt bedre følelse etter å ha notert seg for en målgivende pasning. Æren for den vakre 3-0-scoringen bør likevel gå til målscorer Wijnaldum. Avslutningen opp i det nærmeste krysset var et kremmerhus.

Seieren betyr at Liverpool kommer halsende etter de andre topplagene. Merseyside-laget er hele tolv poeng bak ligaleder Manchester City, som nok en gang overbeviste på bortebane.

Manchester United er nærmeste utfordrer fem poeng bak City, mens Tottenham og Arsenal er henholdsvis åtte og ni poeng bak Pep Guardiolas gutter.