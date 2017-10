Rasisme stoppet Singhs Polen-eventyr: – Følte ikke at jeg kunne gå ut døra

Harmeet Singh var klar for å kjempe om en startplass i polske Wisla Plock. Men de rasistiske holdningene i byen gjorde 26-åringen så ukomfortabel at han ikke orket mer.

– Hvor enn man går stirrer folk deg i hjel. Bare jeg gikk i butikken fikk jeg stygge blikk og kommentarer, forteller Harmeet Singh til VG.

I mars i år signerte Singh en 18 måneder lang kontrakt med polske Wisla Plock.

Les også: Falcao bekrefter rykteflom: – Vi visste hva som skjedde i de andre kampene

26-åringen var forberedt på å være tålmodig og tilpasse seg et nytt land. Fire måneder senere var imidlertid Polen-tilværelsen over.

– Det har blitt skrevet andre ting, men rasisme var den eneste grunnen til at jeg dro, sier Singh.

Turte ikke gå i butikken

Torsdag kunne VG fortelle Liban Abdis historie om apelyder og banankasting fra tribunen i Ungarn.

Harmeet Singh kjenner til det Haugesund-spilleren opplevde i ungarske Ferencváros. Selv ble det så ille at han flere ganger droppet å gå ut om kvelden i polske Plock.

– Det mest ubehagelige er at folk stirrer på deg hele tiden. På kvelden var det flere ganger jeg skulle ut, men lot være fordi jeg ikke ville havne i ukomfortable situasjoner.

Les også: Eks-VIF-spiller om russisk rasismemareritt



Singh forteller at han følte at han selv slapp billigere unna enn andre fordi han var en profil i byen, men sier at flere av kompisene hans som studerer i byen ikke turte å dra ut om kveldene.

– Selv om jeg hater at det finnes folk med slike tanker, klarer man å fokusere på fotball en viss periode.

– Jeg var mest bekymret for familie og venner. Jeg ville ikke at de skulle oppleve det. Det ble sånn at kompiser ikke ville komme på besøk til Polen fordi det var så ille, sier Singh.

PÅ TUR: Harmeet Singh og Abdi Ibrahim (t.v.) på tur med det norske landslaget i Abu Dhabi i 2014. Foto: Sindre Øgar , VG

– Folk stod med hakekors og hendene opp

Singh understreker at han aldri opplevde hets på fotballbanen, og at han trivdes i klubben. Utenfor banen var opplevelsen en helt annen.

Sommerferien brukte han hjemme i Norge, hvor han trente med gamleklubben Vålerenga for å komme i form til høstsesongen.

Husker du denne? Deila kaller Singh egoistisk

I slutten av juli fikk Singh imidlertid lov til å forlate Wisla Plock til fordel for svenske Kalmar. Med tre kamper fra start og fem innhopp har han bidratt til å hjelpe klubben over nedrykksstreken.

– Jeg trives mye bedre og føler meg hjemme her. Man tenker gjerne mest på det sportslige når man velger ny klubb, men det er viktig å tenke på hvordan man trives også, sier han.

Tiden i Polen er ikke første gangen Harmeet Singh har ubehagelige opplevelser ute i Europa. Han var bare 16 år og satt på benken da Glenn Roberts ble utsatt for grov rasisme fra litauiske fans i en bortekamp mot Ekranas.

– Det var helt sykt. Man kunne høre alt fra banen, forteller Singh.

Sommeren 2012 ble Harmeet Singh klar for nederlandske Feyenoord. Oppholdet ble ikke som han hadde håpet, og etter halvannet år med mye benkesliting signerte han for Molde.

Han forteller at han aldri følte rasisme i Nederland, men hadde sin mest ubehagelige opplevelse i en bortekamp mot russiske Kuban i 2013.

– Da vi skulle gå til bussen stod folk med hendene opp, med hakekors og nazihilsen. Det var små barn som stod der og jeg tenkte «hva i all verden er det her?».

Flere fotballprofiler har tidligere uttalt seg om rasismeproblemene som finnes i Europa. I januar la Nice-spiller Mario Balotelli ut et bilde på Instagram hvor han gikk til angrep mot den manglende viljen til å stoppe rasismen.



I Russland fikk tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Frimpong rødt kort etter å ha svart på rasismehets med å vise fingeren, mens Pescara-spiller Sulley Muntari opplevde denne situasjonen på kroppen i Italia: