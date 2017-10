Norges landslagskaptein vraket både Messi og Neymar i FIFA-kåring

Mens assistenttrener Per Joar Hansen utelot Cristiano Ronaldo, og stemte på Toni Kroos som «årets spiller».

Mandag kveld ble Cristiano Ronaldo stemt frem som vinner av i FIFAs «The Best»-kåring.

Med 37 prosent av stemmene fikk portugiseren flere stemmer enn de to andre finalistene, Messi og Neymar, til sammen.

Kåringen stemmes frem av landslagssjefer- og kapteiner fra alle FIFA-landene. I Norge var det assistenttrener Per Joar Hansen og landslagskaptein Stefan Johansen som sendte inn sine bidrag.

Mens de tre største stjernene tok til sammen 63 prosent av stemmene. Per Joar Hansen er ikke overrasket over at det var Ronaldo som stakk av med seieren.

– Det er ikke så overraskende. Det er ofte de største stjernene, som scorer målene og blir skrevet om, som blir stemt frem i slike kåringer, sier «Perry» til VG.

Hyller hjernen bak mesterlagene

Selv valgte 52-åringen å stemme på Toni Kroos, som bidro sterkt da Norge ble sendt hjem som slakt i 0-6-tapet for Tyskland.

– Hjernen på midtbanen spiller ofte på midtbanen, og Toni Kroos er motoren på Tyskland og Real Madrid, forklarer Hansen.

Med noen få unntak, som Lothar Matthäus, Matthias Sammer og Fabio Cannavaro, er det som regel de offensive spillerne som stikker av med de individuelle prisene.

– Det hadde vært interessant å se tall på hvor ofte Kroos er nest sist, tredje sist eller fjerde sist. Han mister nesten aldri ballen. Jeg ville bryte opp litt for å vise at fotball er et lagspill, sier Per Joar Hansen, som hadde Messi og Neymar på andre- og tredjeplass.

Det hadde imidlertid ikke Norges landslagskaptein, Stefan Johansen. Vardøværingen, som i sommer giftet seg med Premier League-stjerne til stede, valgte å stemme på Cristiano Ronaldo, foran Marcelo og Luka Modric.

– Det er gode valg. Stefan er en klok gutt, kommenterer «Perry».

Ronaldo og Messi stemte på lagkamerater

Ettersom det er landslagskapteiner og -trenere som stemmer, hadde også Cristiano Ronaldo og Lionel Messi stemmerett.

Ingen av de to valgte å stemme på hverandre, og det er tydelig at flere kapteiner har valgt å stemme på lagkamerater.

Messis stemmer gikk til henholdsvis Luis Suárez, Andrés Iniesta og Neymar, mens Cristiano Ronaldo stemte på lagkameratene Luka Modric, Sergio Ramos og Marcelo.

Også Zlatan Ibrahimovic fikk stemmer. Sveriges landslagskaptein Andreas Granqvist valgte riktignok å stemme på Ronaldo, mens hadde Zlatan Ibrahimovic på andreplass.

To kapteiner hadde Ibrahimovic på førsteplass: Yi-Wei Chen fra Kinesisk Taipei og Biraj Maharjan fra Nepal. Du kan se alle stemmene på hjemmesiden til FIFA.