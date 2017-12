(Benfica - Basel 0-2, Manchester United - CSKA Moskva 2-1) «Moi» Elyounoussi (24) bidro sterkt da Basel gikk videre til åttedelsfinalen i Champions League.

– Dette er nok min største kveld på en fotballbane. Jeg får frysninger av å tenke på drømmene jeg hadde som liten, sier Elyounoussi til VG etter kampen.

Mohamed Elyounoussi er i fyr og flamme for sveitsiske Basel om dagen. Tirsdag viste han seg frem igjen.

Allerede etter fem minutter steg 24-åringen til værs og stanget inn ledermålet borte mot Benfica. Senere fulgte lynraske Dimitri Oberlin opp med å stupe inn 2-0 for sveitserne.

Når Manchester United samtidig snudde fra 0-1 til 2-1 på under et minutt, var avansementet et faktum for Mohamed Elyounoussis lag.

– Alle som er glade i fotball drømmer om kvelden som dette, og plutselig står jeg her med scoring, avansement i Champions League og prisen som «banens beste», sier en oppstemt «Moi» på telefon fra Portugal.

Brennhet «Moi»

Elyounoussi har fått en nøkkelrolle i Basel denne sesongen. Før kampen mot Benfica omtalte den sveitsiske avisen Blick nordmannen som klubbens heteste salgsobjekt.

Flere klubber skal ha fått med seg 24-åringens storspill, og nå krever Basel angivelig mye penger for å slippe nordmannen til interesserte storklubber.

– Året 2017 har vært fantastisk for min egen del. Jeg tror nok ikke at interessen er noe mindre nå, men akkurat nå skal jeg bare nyte kvelden.

For scoring, Champions League-avansement og personlige utmerkelser fanger nok interessen til sultne storklubber. Tidligere har blant andre engelske Leicester vært på banen for å sikre seg Elyounoussi.

– Jeg føler at jeg har tatt riktige valg hele veien. Jeg kommer selvsagt til å vurdere alt, men jeg tenker ikke så mye på det akkurat nå, sier Sarpsborg-gutten.

Manchester United tangerte klubbrekord

Engelskmennene hadde på sin side full kontroll på seieren i gruppe A, etter et solid overtak på innbyrdes oppgjør mot Basel og CSKA Moskva.

– Vi er langt ifra favoritter. Det er store lag med i denne turneringen, men la oss se hva som skjer, sa José Mourinho til Viasat etter kampen.

Det så imidlertid ut til å bli mer spennende enn forventet da Alan Dzagoev satte inn 1-0 til gjestene på komisk vis. Hjemmepublikumet ropte på offside, men Daley Blind lå bak dødlinjen og opphevet den for vertene.

Manchester United nærmet seg en 51 år gammel klubbrekord da de spilte sin 39. kamp på rad uten å tape i seieren mot Brighton forrige helg. 40 kamper uten tap er tangering av rekorden satt under Sir Matt Busby, ifølge BBC.

Tirsdag så rekorden ut til å være i fare, men på under et minutt snudde rødtrøyene kampen etter to raske scoringer fra Lukaku og Rashford.

Med søndagens Manchester-derby i bakhodet tok José Mourinho umiddelbart grep, og brukte anledningen til å i tur og orden hvile Ander Herrera, Antonio Valencia og Romelu Lukaku.