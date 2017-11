LSK Kvinner vil vurdere Isabell Herlovsen etter Manchester City-utklassing

ÅRÅSEN (VG) (LSK Kvinner - Manchester City 0-5) LSK fikk juling av Manchester City på eget gress. Nå vurderer de å hente hjem en gammel kjenning.

Spranget opp i Champions League-matchen var gigantisk. Nå vil LSK vurdere å hente landslagsspissen Isabell Herlovsen som er kontraktsledig fra 1. januar da kontrakten med Jiangsu i Kina går ut.

– Vi har pratet løst med Isabell, men vi har ikke diskutert noe videre utover det. Vi får se hva hun har hun ender med– om hun fortsetter ute eller i Norge, sier Hege Riise, LSK-trener, til VG.

– Men dere vil sjekke?

– Ja, det gjør vi. Det er selvfølgelig en god spiss. Ingen tvil om det, svarer Riise.

Se videointervjuet her:

Det var en jevnspilt og sjansefattig Champions League-åttedelsfinale som utspilte seg den første halvtimen på Åråsen.

Men da Demi Stokes vendte opp og sendte gjestene i føringen, tok Manchester City for alvor tak i kampen.

– Vi ble spilt lavere og lavere. At de scorer fem mål er brutalt. De viser oss hvordan man skal spille i boksen. Der er de helt rå, sier Guro Reiten til VG.

Like før pause økte Izzy Christiansen fra straffemerket, etter at spissen Jane Ross hadde gått i bakken innenfor straffemerket.

Guro Reiten: Brutalt

Derfra og ut fikk LSK så vidt låne ballen før pause. Mens gjestene med tålmodighet holdt ballen i laget og kontrollerte kampen, slet gultrøyene med presisjonen i avleveringene når de ble satt under press.

Sjekk den elleville Ødegaard-parodien:

Etter pause hevet vertene seg og kom mer med i kampen. LSK skapte sin første mulighet etter en drøy time, men Marte Berget fikk ikke stokket beina skikkelig på pasningen fra Emilie Haavi.

Isteden var det City-innbytter Claire Emslie som økte igjen for gjestene. Høyrekanten kranglet med seg ballen, før hun bøyde den vakkert bort i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Og Manchester City ga seg ikke der. Spissen Jane Ross økte ledelsen to ganger, og på 0-5 var ydmykelsen allerede et faktum.

Innbytter Ingrid Kvernvold var centimetere unna scoring ti minutter før slutt, men LSK fikk aldri reduseringsmålet sitt.

LSK Kvinner ble et hakk eller to for små for Manchester City, men på et kaldt og flombelyst Åråsen var Champions League-stemningen fortsatt til stede blant publikum.

Sjekk Hegebergs perle her:



Blant de drøyt 1200 tilskuerne holdt hjemmepublikumet humøret oppe på tribunen kampen ut. Publikum sang «later som vi scorer mål» etterfulgt av et unisont jubelbrøl som runget over stadion skapte god stemning på tribunen.