Kontroversiell scoring da Real Madrid røk på et sjokktap i Catalonia

(Girona - Real Madrid 2-1) Cristiano Ronaldo og co var store favoritter, men lille Girona sørget for katalansk jubel.

Det så ut til at Real Madrid skulle ta en oppskriftsmessig seier da Isco sendte gjestene i føringen etter bare 12 minutter.

Men lille Girona ville det annerledes. Først utlignet Cristian Stuani for vertene.

Kun fire minutter senere satte Cristian Portu inn ledermålet fra kloss hold for laget fra Catalonia.

Scoringen var av det kontroversielle slaget, ettersom Portu trolig var i offside i skuddøyeblikket da han styrte inn Pablo Maffeos avslutning.

Se det omdiskuterte målet her:

På forhånd ble det fryktet at det kunne oppstå bråk når hovedstadslaget reiste til hjertet av den politiske konflikten mellom Spania og Catalonia.

Marca meldte at sikkerhetsnivået ble hevet til det maksimale før søndagens kamp, som før kampen ble omtalt som «en stor usikkerhet».

Men det ble isteden en fest for de 13 500 tilskuerne på Estadi Montilivi.

Samtidig stoppet Real Madrids ligarekord for antall borteseirer på rad på 13 kamper. Zidanes gutter hadde vunnet samtlige bortekamper i serien fra og med seieren over Villarreal i februar.

Det er også første gangen siden 2008 at Real Madrid taper for et nyopprykket lag.

Real Madrid er nå hele åtte poeng bak ligaleder Barcelona. De kongehvite har aldri vunnet La Liga etter å ha vært så mange poeng bak serielederen, melder fotballekspert Petter Veland på Twitter.

Samtidig fortsetter Cristiano Ronaldos uforståelige La Liga-trend. Mens Lionel Messi troner toppscorerlisten med sine tolv fulltreffere, har portugiseren kun scoret ett ligamål denne sesongen.