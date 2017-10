Hegerberg føler seg urettferdig behandlet av landslagsledelsen

Samtidig som Ada Hegerberg (22) har tatt en pause fra landslaget, er søster Andrine Hegerberg (24) ute i kulden.

– Jeg spilte jo en ganske viktig rolle frem til EM, og så er det plutselig ikke plass til meg i troppen lenger. Det har vært en rar periode, helt ærlig, sier Andrine Hegerberg til NRK.

Etter lillesøsterens landslagsnei gikk hun ut og understreket at hun ikke hadde takket nei til landslaget. VGs kommentator Trond Johannesen stilte spørsmål om Andrine Hegerberg hadde blitt ofret.

I sommer hevdet landslagssjef Martin Sjøgren at Andrine Hegerberg ble vraket fra landslaget av «sportslige årsaker».

Nå innrømmer Birmingham-spilleren at hun ikke forstår begrunnelsen fra landslagstreneren.

– Jeg sitter her med sju målgivende på de tre siste kampene, og før det hadde jeg fire målgivende i sju kamper, så jeg føler jeg har noe der å gjøre. Jeg føler meg rett og slett litt urettferdig behandlet, sier hun, etter også ha blitt utelatt til VM-kvalifiseringskampen mot Nederland denne uka.

– Har fått litt nok



Det kom som et sjokk da søsteren Ada Hegerberg valgte å si nei til videre spill på landslaget. Til VG fortalte 22-åringen at hun hadde vært inne i en sorgdepresjon, og tok samtidig et knallhardt oppgjør med ledelsen i Norges Fotballforbund.

Dagen etter lillesøsterens landslagsnei fikk Andrine Hegerberg beskjed om at hun ikke var blant de 19 spillerne i troppen i VM-kvalifiseringskampene mot Slovakia og Nord-Irland.

Nå forteller Andrine Hegerberg at også hun har slitt med å holde humøret oppe etter en sommer og høst som har vært tøff sportslig sett.

– Jeg vil ikke syte og klage for mye, men jeg kjenner samtidig at jeg har lyst til å stå opp for meg selv. Jeg har fått litt nok, uten at jeg skal gå til angrep på noen, sier Andrine Hegerberg til NRK.

Likevel ønsker ikke 24-åringen å spekulere i om søsterens valg har fått konsekvenser for henne selv.

– Det kan man gruble seg i hjel på, så fokuset mitt her er å ha det bra med meg selv og den fotballkarrieren jeg har nå.

Forstår ikke uro-kritikk

Norges Fotballforbund var tydelig skuffet over Ada Hegerbergs avgjørelse om å si nei til landslaget. Toppfotballsjef Nils Johan Semb hevdet at det frem til EM bare var positive tilbakemeldinger.

Samtidig uttalte Martin Sjøgren til NRK at det hadde vært interne utfordringer under EM. Den kritikken kjenner ikke storesøster Hegerberg seg igjen i.

– Jeg så han sa det, og stusset litt. Jeg vet Ada gikk i garderoben etter Belgia-kampen selv om vi var enige om å bli igjen, jogge ned og ta en prat. Jeg har ikke opplevd uro, sier hun til NRK.

Til tross for at hun er uenig i mye av det som har skjedd, er hun tydelig på at hun fremdeles ønsker å spille med flagget på brystet. Søsteren vil hun ikke svare for.

– Jeg er disponibel om de har lyst til å ha meg der. Men jeg vet ikke, så derfor ligger fokuset på meg selv og klubben nå.