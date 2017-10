Danmark-trener Åge Hareide (64) trakk Irland i tirsdagens playoff-trekning. Det blir et ekstra spesielt møte for nordmannen.

– Han kjenner jeg veldig godt, ler Åge Hareide når VG spør om forholdet til Irland-manager Martin O'Neill (65).

Da Åge Hareide fikk sin Manchester City-debut for 26 år siden var det nemlig nettopp Martin O'Neill som ble tatt av banen for de lyseblå.

Etter 1981/82-sesongen forsvant både Åge Hareide og Martin O'Neill videre fra Manchester City. Begge havnet i Norwich, hvor Hareide leide huset til den nåværende Irland-manageren.

– O'Neill hadde jo en ganske kort tid i både Manchester City og Norwich, og jeg tok vel over plassen hans der etter hvert, sier Hareide.

Anbefalte O'Neill å kjøpe Carew

Og de tidligere lagkameratene har fortsatt å holde kontakten også etter at de gikk hvert til sitt. Hareide forteller at han møtte O'Neill i Paris så sent som i sommer.

– Jeg pratet mye sammen da. Han er en veldig hyggelig mann, og vi hadde en del kontakt da John Carew var i Aston Villa, sier Hareide.

I januar 2007 valgte Aston Villa å signere John Carew i en byttehandel hvor Milan Baros gikk til Lyon. Før overgangen tok Martin O'Neill kontakt med Åge Hareide for å rådføre seg om den daværrende landslagsspissen.

– Jeg fortalte at John hadde vært glimrende for Norge lenge, og at han ville bli bra i Villa også om han ble brukt og spilt rett, sa Hareide den gangen, i forbindelse med et intervju om sin egen «oppsigelse» som landslagssjef.

Det tok imidlertid nesten to år fra intervjuet til Åge Hareide valgte å trekke seg som norsk landslagssjef. I løpet av den tiden hadde han mye kontakt med manageren til han som ble regnet som Norges viktigste spiller.

I mai 2008 var Åge Hareide under hardt press etter svake bortetap i privatlandskampene mot både Montenegro og Wales. Den påfølgende treningskampen mot Uruguay ble derfor ansett som en slags skjebnekamp.

Martin O'Neill var derimot ikke like fornøyd med at John Carew skulle brukes i en treningskamp etter sesongslutt.

– Spillere som egentlig burde vært på stranda nå, må tenke på vennskapskamper som ikke betyr noe. John Carew spiller for eksempel for Norge, som ikke engang har kvalifisert seg for EM, sa O'Neill til Aston Villas offisielle hjemmeside den gangen.

Irland fornøyde med Danmark-trekning

Forholdet mellom Åge Hareide og Martin O'Neill er imidlertid fortsatt godt. Nå møtes de til to avgjørende kamper om billett til VM i Russland.

For irene var det kanskje verre alternativer enn å møte Danmark. I potten lå Kroatia, Sveits og Italia, som sørget for en svensk marerittrekning.

– Hvis du spør alle trenerne til de useedede lagene, ville ingen av oss sagt at vi ønsket å møte Italia, sa O'Neill ifølge Sky Sports.

– Jeg er glad for å ha fått bortekamp først, for å forsøke å få et overtak på Danmark før vi kommer til Dublin.

Åge Hareide anså Sverige som den kanskje tøffeste motstanderen, men tror på ingen måte at Danmark kommer til å få en enkel oppgave mot Irland.

– Alle de useedede lagene er sterke på sin måte. Nå møter vi et fysisk og organisert lag som er veldig gode i duellspillet. Vi må være forberedt, sier Hareide.

Nå ser 64-åringen frem til møtet med en managerkollega han respekterer.

– Han er en erfaren manager som har vært både i Premier League og i Celtic. Han er veldig dyktig, slår Hareide fast.