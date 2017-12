Torsdag mottok Ghayas Zahid prisen som månedens spiller i den kypriotiske ligaen. To dager senere avgjorde 23-åringen kampen for APOEL like før slutt.

– Det har vært fantastisk. Det har egentlig bare gått oppover og oppover, og jeg føler jeg har en veldig bra flyt, sier Zahid til VG.

Ghayas Zahid Født: 8. september 1994 (23 år) Fødested: Oslo Klubb: APOEL Nikosia Kamper/mål: 19/5 Tidligere klubber: Vålerenga 2, Vålerenga og Ull/Kisa (på lån). Landskamper: 4 for G19 og 21 for U21. 3 scoringer for U21. Ingen A-landslagskamper.

Han har nytt stor tillit i den kypriotiske klubben siden overgangen fra Vålerenga. I ligaen har det blitt 13 starter på 14 mulige, og i Champions League var han involvert i alle seks gruppespillskampene til APOEL. Totalt står han bokført med fem mål og fem assist.

Og i tillegg til å bli matchvinner med 2-1-målet i det 89. spilleminutt i lørdagens kamp mot Nea Salamis, var Zahid også nest sist på selvmålet som førte til 1-1 tidligere i kampen.

Dette kommer på toppen av en meget god formkurve, med fire mål på de siste seks kampene – og totalt ti mål og målgivende pasninger på de siste seks kampene.

Med slike prestasjoner kan Kypros-oppholdet bli kortere enn forventet for 23-åringen når januarvinduet nærmer seg med stormskritt.

– Det er fint med interesse, men jeg prøver å ikke fokusere på det. Jeg trives godt her og har fått masse tillit, sier han.

Kypriotisk fotballgalskap: – Folk er gærne her

Suksessen gjør at interessen øker også lokalt. Selv bedyrer han at han ikke får med seg det som står i avisene, men på gata merker Zahid at han blir lagt merke til.

– Det er noe helt annet. Folk er gærne her. De dør for fotballen, og de dør for klubben.

I mars fortalte Tarik Elyounoussi at han aldri har opplevd noe i nærheten av de fotballgale grekerne. Også like utenfor Hellas er fotballinteressen stor.

– Man blir gjenkjent overalt hvor man drar, og de vet hvem du er og vil ta bilder og autografer, sier Zahid.

– Det synes jeg er greit, så lenge det ikke blir altfor mye, legger han til.

Guttedrøm på Santiago Bernabéu

19. august spilte Ghayas Zahid sin siste kamp for Vålerenga i rivaloppgjøret mot Lillestrøm på Åråsen.

8 552 tilskuere skapte mye liv og røre i det hete lokaloppgjøret, men ble allikevel en liten arena sammenlignet med det som ventet en snau måned senere.

Et drøyt kvarter før slutt fikk Ghayas Zahid sin Champions League-debut foran 71 060 tilskuere på Santiago Bernabéu – med stjernespillere som Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Marcelo på banen for hvittrøyene.

– Det var en ekstrem opplevelse. Plutselig står du ved siden av de guttene i en tellende kamp. Det er noe som aldri har skjedd før.

Mannen med de lave leggskinnene trekker også frem bortekampen mot Borussia Dortmund.

– Den gule veggen er fantastisk. Jeg tar med meg masse opplevelser og erfaring. Det er godt å få kjenne på de nivået der. Å spille i Champions League er en guttedrøm for alle, sier Zahid.