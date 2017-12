(Benfica - Basel 0-2, Manchester United - CSKA Moskva 2-1) «Moi» Elyounoussi (24) bidro sterkt da Basel gikk videre til åttedelsfinalen i Champions League. Samtidig tangerte Manchester United 51 år gammel rekord.

Mohamed Elyounoussi er i fyr og flamme for sveitsiske Basel om dagen. Tirsdag viste han seg frem igjen.

Allerede etter fem minutter steg 24-åringen til værs og stanget inn ledermålet borte mot Benfica. Senere fulgte lynraske Dimitri Oberlin opp med å stupe inn 2-0 for sveitserne.

Når Manchester United samtidig snudde fra 0-1 til 2-1 på under et minutt, var avansementet et faktum for Mohamed Elyounoussis lag.

Engelskmennene hadde på sin side full kontroll på seieren i gruppe A, etter et solid overtak på innbyrdes oppgjør mot Basel og CSKA Moskva.

Manchester United tangerte klubbrekord

Det så imidlertid ut til å bli mer spennende om avansementet enn forventet da Alan Dzagoev satte inn 1-0 til gjestene på komisk vis. Hjemmepublikumet ropte på offside, men Daley Blind lå bak dødlinjen og opphevet den for vertene.

Manchester United nærmet seg en 51 år gammel klubbrekord da de spilte sin 39. kamp på rad uten å tape i seieren mot Brighton forrige helg. 40 kamper uten tap er tangering av rekorden satt under Sir Matt Busby, ifølge BBC.

Tirsdag så rekorden ut til å være i fare, men på under et minutt snudde rødtrøyene kampen etter to raske scoringer fra Lukaku og Rashford.

Med søndagens Manchester-derby i bakhodet tok José Mourinho umiddelbart grep, og brukte anledningen til å i tur og orden hvile Ander Herrera, Antonio Valencia og Romelu Lukaku.

Saken oppdateres.