Eks-Arsenal-spiller sover på gulvet og har ikke råd til vaskemaskin

Emmanuel Eboué (34) var fast i Premier League og startet Champions League-finale. Tiden etter fotballkarrieren har vært så tøff at han vurderte å ta sitt eget liv.

I syv år var ivorianeren et viktig medlem av Arsenal, og tjente flere titalls millioner i året.

Nå er tilværelsen med luksusbiler og dyre eiendommer over for Emmanuel Eboué, som isteden reiser med buss og til tider sover på gulvet til venner.

Les også: Everton-spiller innlagt på sykehus – får massiv støtte fra Fotball-England

I et intervju med The Mirror snakker 34-åringen ut om hvordan en bitter skilsmisse, et liv unna barna og sorg etter tap av familiemedlemmer, gjorde at Eboué var på randen av selvmord.

– Jeg vil at Gud skal hjelpe meg. Bare han kan hjelpe meg å få vekk disse tankene, sier den tidligere Arsenal-spilleren.

Kastes ut av eget hjem etter bittert skilsmisseoppgjør

Eboué tapte skilsmisseoppgjøret med kona, som fikk alle rettigheter. Barna har han ikke sett siden juni.

Den tidligere høyrebacken mistet også sin kreftsyke bestefar, som oppdro ham som liten. I tillegg døde broren N'Dri Serge i en motorsykkelulykke.

Undersøkelse: Fire av ti norske toppspillere innrømmet psykiske problemer

Nå har retten bestemt at eks-kona skal overta huset hans i Nord-London. Det er tre uker siden Eboué hadde deadline for å overgi eierskapet.

– Jeg er i huset, men jeg er redd. Jeg vet ikke når politiet vil komme, sier han.

Prøver å unngå å bli gjenkjent

Eboué startet i Champions League-finaletapet mot Barcelona i 2006. I flere år var han fast inventar på høyrebacken til Arsenal, før karrieren fortsatte i Galatasaray.

Høyrebacken håpet å returnere til Premier League da Sunderland ville hente ham i fjor, men en uenighet med en tidligere agent førte til en 12 måneder lang suspensjon.

Nå forteller Eboué at han gjør sitt beste for å ikke bli gjenkjent når han reiser rundt i London.

Les også: Ragnvald Soma avslører «dyp og alvorlig depresjon»

Samtidig synes han det er vanskelig å se at tidligere lagkamerater lykkes i andre roller innenfor fotballen, mens han selv ikke har råd til vaskemaskin og må vaske klærne sine for hånd.

– Når jeg ser venner på TV som jeg spilte med eller mot, tenker jeg at «jeg burde fortsatt vært der». Det er tøft å se på dem, sier Eboué.