Lars Lagerbäck (69) lot seg imponere av Manchester City. Men Norges landslagstrener vil ikke kopiere spillestilen.

69-åringen var ekspert i Viasat Sveriges fotballstudio under tirsdagens runde i Champions League.

Der snakket den norske landslagssjefen varmt om den intense spillestilen til Pep Guardiola, og trakk blant annet frem Manchester Citys høye press og deres evne til å holde ballen i laget.

– Nå begynner du å elske dette du også, Lars. Kanskje Norge begynner å spille ut bakfra i neste kvalik? spøkte eks-spiller og fotballekspert Bojan Djordic.

– Men det er lettere med bra spillere, svarte Lagerbäck, til stor latter i studio, før landslagssjefen tok en mer alvorlig tone:

– Det gjelder å være realist, la han til.

Sarpsborg 08-spiller Sigurd Rosted ble tatt ut på landslaget for første gang i sommer. Han har heller ikke tro på at Norge kommer til å endre spillestil med det første, og roser samtidig Lagerbäcks tydelige filosofi.

– Vi spiller nok en litt annen type fotball. Det er veldig enkelt å forstå hvordan Lagerbäck ønsker at vi skal spille, sier Rosted til VG.

Hyller «magiske Guardiola»

Det er et Manchester City i storform som herjer med de fleste om dagen. Ekspertene mener at Guardiolas menn kan være det engelske laget med best mulighet til å kjempe om Champions League-triumf igjen.

Tirsdag tok de lyseblå en sterk seier mot italienske Napoli, som er i storform og har vunnet samtlige kamper i Serie A denne sesongen.

– Det krever en arbeidsinnsats å presse så høyt som Manchester City gjør hele tiden. Det er veldig vanskelig, kommenterte Lagerbäck, og kjørte en analyse av Citys spillestil.

Og ekspertkollegaen i studio kastet seg på hyllesten.

– Pep Guardiola er magisk. Folk sier at alle kan trene Barcelona, alle kan trene Bayern München, men det kan ikke alle. Han trenger smarte spillere, og han gjør de enda bedre, sa Bojan Djordjic, som blant annet har en fortid fra Manchester United.

– Liker ikke snakk om «underholdende fotball»



Selv har Norges landslagssjef uttalt at han ikke liker snakk om underholdende fotball. Da svensken ble ansatt som ny landslagstrener ble fotballfilosofien hans trukket frem som en av årsakene til at han var ønsket av Norges Fotballforbund.

– Jeg har en tydelig idé om hva jeg mener er best. Men så må man også se litt på hvor bra spillermateriale du har. Jeg er ganske sikker på at den grunnfilosofien jeg har hatt med Sverige, Nigeria og Island er det vi skal bruke, sa Lagerbäck den gangen.

Etter seieren over Nord-Irland ble landslagssjefens tydelighet og ønske om mer direkte fotball trukket frem som den største forskjellen fra sin forgjenger.

– Per-Mathias prøvde å spille bygg bakfra og helt fram. Lagerbäck er ikke så opptatt av spill. Det er mer på fysikk og god organisering. Og mer direkte fotball, sa Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Det rimer godt med det Lagerbäck sa da han ble ansatt som norsk landslagssjef.

– Jeg liker ikke uttrykket når man snakker om underholdende fotball og attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, slo Lagerbäck fast i februar.