Cristiano Ronaldo kåret til «årets spiller» av FIFA

Lionel Messi og Neymar nådde ikke opp i FIFAs kåring av «The Best», mens Lieke Martens ble årets kvinnelige fotballspiller.

Cristiano Ronaldo stakk for andre året på rad av med FIFA-prisen som «årets spiller», som ble utdelt av Diego Maradona og brasilianske Ronaldo.

Den portugisiske verdensstjernen sliter med å få det til å stemme denne høsten, men kan slå seg på brystet og glede seg over den enorme fjorårssesongen.

– Jeg er veldig glad. Dette er et stort øyeblikk for meg. Det er stort å være rundt så store spillere. Jeg er så glad. Tusen takk for støtten, sa Ronaldo i takketalen.

Lieke Martens ble kåret til årets kvinnelige fotballspiller, foran amerikanske Carli Lloyd og den kontroversielle nominasjonen Deyna Castellanos.

Kåringen må imidlertid ikke forveksles med Gullballen-kåringen til France Football.

Mellom 2010 og 2015 var kåringene slått sammen til FIFA Ballon d'Or, men i 2016 ble navnet endret tilbake til Ballon d'Or, mens FIFAs kåring nå kalles «The Best».

Skuespilleren Idris Elba, kjent blant annet fra filmen «The Dark Tower» og TV-seriene Luther og The Wire, ledet gallaen, med Messi, Neymar og Cristiano Ronaldo på første rad.

SELFIE: Idris Elba benyttet sjansen til å forevige øyeblikket med «årets lag». Mens resten av spillerne smilte pent, forsøke showmannen Dani Alves å stjele oppmerksomheten. Foto: John Sibley , Reuters

Eventyrlig sesong

Cristiano Ronaldo hadde en eventyrlig 2016/17-sesong. Portugiseren ble toppscorer i Real Madrid da hovedstadslaget vant den hjemlige ligaen for første gang på fem år.

Den største betydningen for valget av 32-åringen, som var kaptein på laget da Portugal vant EM i Frankrike, var nok likevel bidraget i Champions League.

Fra og med kvartfinalene handlet absolutt alt om Cristiano Ronaldo. Real Madrid-stjernen scoret vanvittige 10 mål på fem kamper. To av disse kom i finalen mot Juventus, og etterpå ba han kritikerne om å «klappe igjen».

Denne sesongen sliter Ronaldo med å score i La Liga. Sjekk denne bommen:

Kåringen betyr at Cristiano Ronaldo nå står med to av to mulige priser som «The Best FIFA Men's Player».

Portugiseren vant foran Lionel Messi og Antoine Griezmann i fjor, da prisen for første gang ble delt ut under sitt nåværende navn.

Fem Real Madrid-spillere på «årets lag»

Det var ikke bare Cristiano Ronaldo som mottok pris mandag kveld. Real Madrid-manager Zinedine Zidane ble kåret til årets trener, som vant foran Massimiliano Allegri og Antonio Conte.

I øvrige kåringer vant Olivier Girouds fantastiske skorpionspark årets Puskás-pris. Arsenal-spissen slo både keeperbrassesparket til Oscarine Masuluke og Deynas Castellanos skudd direkte fra avspark.

Denne vakre brassen nådde ikke opp blant de tre beste:

Senere kunne Peter Schmeichel kunngjøre at Gianluigi Buffon er årets beste målvakt. 39-åringen har kunngjort at han legger opp etter sesongen.

39-åringen som nådde Champions League-finalen med Juventus, sjarmerte publikum med engelsken sin, og vant foran Manuel Neuer og Keylor Navas.

– Dette er en stor ære, i min alder! Jeg vil gjerne avslutte karrieren med en store triumfer, sa Buffon, til stor applaus fra salen.

Denne sesongen klarte Messi endelig å score på Buffon:

Samtidig fikk Celtic årets supporterpris utdelt av Samuel Eto'o. Den vant de foran Borussia Dortmund og FC København.

FIFA benyttet også anledningen til å hylle bursdagsbarnet Pelé (77), til applaus fra legender som Diego Maradona og brasilianske Ronaldo, som begge var til stede i salen.

Like etter ble nederlandske Sarina Wiegman kåret til årets kvinnetrener, foran Lyon-trener Gerard Precheur og Danmarks Nils Nielsen.

Disse ble tatt ut i kåringen av årets FIFPro World11: Gianluigi Buffon – Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo – Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar

Neymar var til stede i London, under et døgn etter at han ble utvist i Marseille: