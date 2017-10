Det ble ikke et skandinavisk nabooppgjør mellom Sverige og Danmark. Men svenskene får det knalltøft.

Real Madrid-legenden Fernando Hierro trakk Danmark mot Irland. Åge Hareide slapp dermed å møte Sverige, som skal ut i et knalltøft oppgjør mot Italia.

Italienerne ble nummer to bak Spania i gruppe G, og må anses som store favoritter før playoff-møtet med Sverige.

Siden Italia deltok i VM for første gang i 1934, har blåtrøyene kun gått glipp av ett mesterskap – i 1958.

Les også: Zlatan-hyllest og kaotiske scener

Samtidig ble det klart at gruppetoeren i Norges gruppe, Nord-Irland, får en tøff utfordring i Sveits, som så vidt ble nummer to i sin gruppe etter tapet for Portugal i siste kamp.

Kroatia møter Hellas i den siste playoff-kampen.

Sverige håpet på Danmark

Mens Danmark ble seedet etter å ha plukket 20 poeng på ti kamper i VM-kvalifiseringsgruppe E, var Sveriges poengfangst akkurat for liten med ett poeng mindre i gruppe A.

Dermed kunne svenskene, i tillegg til Danmark, møte enten Italia, Kroatia og Sveits.

– Nå vil vi trekkes mot det dårligste laget: Danmark, skrev kommentator i Expressen, Noa Bachner, da seedingen var klar.

Husker du denne? Derfor er Sverige bedre enn Norge i fotball

Samtidig blir Sverige sett på som et av de beste useedede lagene. Den tidligere danske landslagsspilleren Morten Brun vurderte Sverige som favoritter i et eventuelt playoff-oppgjør mot Danmark, og håpet isteden på Nord-Irland.

– Hvis vi ikke slår Nord-Irland, så er det ingen grunn til å være lei seg for ikke å komme til VM, mente Brun, som isteden møter nabolandet Irland.

Følgende lag var seedet i trekningen:

Italia, Kroatia, Sveits og danmark

Disse var ikke seedet:

Irland, Nord-Irland, Hellas og Sverige

Saken oppdateres.