VM-profil utestengt i ett år for doping

Peru må klare seg uten sin kaptein og største stjerne, Paolo Guerrero (33), under fotball-VM til sommeren.

FIFA bekrefter at Guerrero er utestengt fra all fotball i ett år etter å ha testet positivt for kokain.

Spissen ble testet etter VM-kvalifiseringskampen mot Argentina (0-0) den 6. oktober i år. Den 3. november ble han midlertidig utestengt, og han mistet dermed Perus play off-kamper mot New Zealand, som sendte landet til sitt første VM siden 1982.

Nå er det betsemt at han mister det kommende VM-sluttspillet. Det betyr at Peru må klare seg uten sin største profil, kaptein og toppscorer.

Guerrero, som har fortid i blant annet Bayern München, er Perus mestscorende spiller gjennom tidene med 32 mål på 86 landskamper.

33-åringen var toneangivende i kvalifiseringen til 2018-VM med fem scoringer i kvalifiseringen.

Peru skal møte Frankrike, Australia og Åge Hareides Danmark i VM-gruppespillet. De åpner mesterskapet mot Danmark den 16. juni i Saransk.

Doping har vært et sentralt tema i forbindelse med VM de siste dagene, ettersom mesterskapets sjef Vitaly Mutko har blitt utestengt fra OL på livstid etter å ha vært innblandet i den russiske dopingskandalen.

Tirsdag fikk den engelske fotballprofilen Gary Lineker (57) sterk kritikk etter å ha skrevet følgende melding på Twitter, som han senere slettet:

– Doping er egentlig ikke et problem i fotball. Doping hjelper ikke spillere å prestere bedre. Ingen mengde dop vil hjelpe deg å sentre, drible eller å skyte bedre. Det vil ikke engang hjelpe Russland å vinne.