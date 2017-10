Vilhjálmsson mener Island er bedre enn under EM-eventyret

Hjemme på Island fulgte Matthías Vilhjálmsson (30) landslagets vei til VM. Rosenborg-angriperen mener kvalifiseringen viser at laget er blitt enda bedre enn i fjor.

Rosenborg-spilleren mister resten av 2017-sesongen grunnet en kneskade, og har vært hjemme på Island de siste dagene.

Der fulgte 30-åringen Islands 2-0-seier over Kosovo hjemme på Island, en seier som sikret islendingene plass i Russland-VM i 2018.

– Det var utrolig spennende å følge med, og det var veldig bra stemning her i området. Noen var selvsikre før kampen, men noen var nervøse også, sier Vilhjálmsson til VG.

Island tok Fotball-Europa med storm under EM i 2016, og slo ut England i åttendedelsfinalen.

– Etter EM var det mange som trodde at det ville gå nedover, men så har de bare blitt bedre og bedre. Det har de vist gang på gang i gruppespillet nå, sier 30-åringen, som selv har 15 landskamper for Island.

Større enn EM-kvartfinale

Med drøye 330 000 innbyggere er Island det minste landet som noen gang har kvalifisert seg til et verdensmesterskap i fotball.

Vålerengas islending Samúel Fridjónsson spiller U21-landslagskamp for Island mot Albania tirsdag kveld. Han mener mandagens triumf overgår EM-eventyret.

– Begge deler er utrolige prestasjoner, men for meg var gårsdagen enda større. Jeg forsøker fortsatt å skjønne hvor stort det er, sier Fridjónsson, som mener den islandske hemmeligheten er karakteren de ulike spillerne går på banen med.

Vilhjálmsson trekker også frem det som sitter i hodet.

– Jeg har fått mange spørsmål om hva som er hemmeligheten det siste året, og jeg mener det helt klart er samholdet og organiseringen. Mentaliteten har tatt oss langt. Ser man spiller for spiller, så er det noen som ikke spiller på det høyeste nivået, men når det kommer til samhold og mentalitet, så er vi i verdenstoppen.

På FIFA-rankingen er Island nummer 22. Norge er nummer 73.

Peker på den største forskjellen



– Hvor bra kan Island gjøre det i VM?



– Vi kan gå så langt som vi selv ønsker, som man fikk se i EM. Vi kan uten tvil gjøre akkurat det samme på nytt, mener Fridjónsson.

– Det kan jeg svare på når gruppene trekkes, men vi har tro på at alt er mulig, sier Vilhjálmsson.

– Hvordan er Island spiller for spiller i forhold til Norge?



– Det er vanskelig å svare på. Island har mange gode spillere, spesielt har Gylfi (Sigurdsson) vært enestående for oss i kvalifiseringen. Men det norske laget har også et stort potensial, men det handler mest om å skape et lag, mener Vilhjálmsson.

Han mener særlig én ting skiller Island fra Norge når det kommer til spillerutvikling.

– Det har jo blitt sagt før, men det er flere kvalifiserte trenere i klubbene på Island enn i Norge. Norge er jo mye større, så man må bruke kompetansen til foreldrene. Norge er blitt mye bedre de siste årene, slik jeg kjenner det. Det er viktig at foreldrene som er trenere søker utdannelse og prøver å lære. Det er der den største forskjellen ligger. For Norge, med masse gode baner og ballbinger, har potensial.