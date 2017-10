Sverige og Danmark kan møtes i VM-playoff

Danmark og Sverige kan trekke mot hverandre i playoff om de siste VM-plassene.

Danmark er nemlig seedet, mens Sverige er useedet i trekningen, som foregår den 17. oktober i Zürich.

Disse lagene er seedet i trekningen:

Italia, Kroatia, Sveits, Danmark.

Disse er ikke seedet:

Nord-Irland, Irland, Sverige, Hellas.

– Alle lag er gode. Det er samme skiten hvem det blir, sier Sverige-keeper Robin Olsen til Kanal5.

– Danmark igjen?

– Det er like tøft som de andre lagene.

Les også: Nederland var ikke i nærheten av å vinne 7-0

Sist handlet det om EM. Sverige vant til sammen 4-3 og kom til EM i 2016. Men det var med Zlatan Ibrahimovic i en nøkkelrolle med til sammen tre scoringer.

– Nå vil vi trekkes mot det dårligste laget: Danmark, skriver kommentatoren Noa Bachner i Expressen. Han frykter både Sveits, Italia og Kroatia mer.

Den tidligere danske landslagsspilleren Morten Brun vurderer i BT at Nord-Irland - fra Norges gruppe - er den letteste motstanderen for Danmark. Han mener det er et 75-25-oppgjør i favør Danmark.

– Hvis vi ikke slår Nord-Irland, så er det ingen grunn til å være lei seg for ikke å komme til VM, mener Brun.

Derimot mener han at Sverige vil være favoritt mot Danmark - med 55-45.

Les også: – Denne gutten må på A-landslaget

Playoff spilles som hjemme- og bortekamp. Første kamp spilles 9.-11. november, mens returen går 12.-14. november.

Hellas kom med som siste gruppetoer takket være seieren over Gibraltar tirsdag. Slovakia er den eneste gruppetoeren som ikke kommer til playoff. 18 poeng var for lite.

Disse 19 lagene er nå VM-klare:

Russland (arrangør), Belgia, Tyskland, England, Spania, Polen, Island, Serbia, Frankrike, Portugal, Mexico, Costa Rica, Iran, Japan, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Brasil, Nigeria og Egypt.