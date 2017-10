Svensk drømmekveld – la press på Frankrike etter åttemålsfest

(Sverige – Luxembourg 8-0) Foran et fullsatt Friends Arena herjet Sverige med miniputtstaten - og troner nå øverst i sin VM-kvalifiseringsgruppe foran stjernegalleriet til Frankrike.

Over 50.000 tilskuere i svenskenes storstue fikk nemlig se at kaptein Andreas Granqvist (to mål), Marcus Berg (fire mål), Mikael Lustig og Ola Toivonen sørget for at Sverige banket Luxembourg lørdag kveld. En så stor seier har svenskene aldri levert før i en VM- eller EM-kvalifisering, skriver Expressen.

– Vi gjør jobben vår i dag og setter sjansene våre. Det kunne til og med blitt mer, sier firemålsscorer Berg ifølge avisen.

– Stor skryt til spillerne. Fantastisk bra! sier Sverige-trener Janne Andersson etter storseieren.

Tre poeng og åtte nye plussmål fører Anderssons menn opp på førsteplass i gruppe A. Frankrike ligger nå to poeng bak Sverige med én kamp mindre spilt. Franskmennene møter gruppens beste hjemmelag, Bulgaria, til dyst klokken 20.45 i kveld.

Slik er ståa i toppen av gruppe A akkurat nå:

1. Sverige (9 kamper): 19 poeng, 19 plussmål

2. Frankrike (8 kamper): 17 poeng, ti plussmål

3. Nederland (8 kamper): 13 poeng, fem plussmål

Se også: Fotballstjernene som risikerer å miste VM

Mot drama – uansett



Uavhengig av resultatet i kveldens Frankrike-kamp ligger siste «runde» i gruppespillet uansett an til å bli et sjeldent drama om den ene direkteplassen til Russland-VM neste år.

Sverige møter Nederland som – avhengig av deres resultat mot Hviterussland lørdag kveld – kan ha alt eller ingenting å spille for på tirsdag. Frankrike møter på sin side hviterusserne om tre dager.

Skulle Sverige havne på andreplassen til slutt blir det litt mer komplisert. De åtte beste toerne fra de ni kvalifiseringsgruppene får en plass i play off-spillet. Sverige var før denne runden nest svakeste toer, kun foran Bosnia. Nå er de langt på vei sikret en slik play off-plass, etter at bosnierne tapte for Belgia lørdag, mens svenskene selv gjorde jobben.

Fått med deg? Slik er Sveriges vei til play off

Sjekk høydepunktene fra syvmålsthrilleren i Bosnia under.

2-0 før halvtimen



At mye stod på spill før kampen var helt tydelig. Sverige gikk ut i hundre fra start, lempet en del lange baller inn i gjestenes felt, uten at det ble helt farlig av den grunn.

Men trykket betalte seg. Allerede etter ti minutter satt 1-0-scoringen bak Luxembourg-keeper Jonathan Joubert. Ola Toivonen gikk i bakken inne i 16-meteren, dommeren pekte på straffemerket, og kaptein Andreas Granqvist gikk frem til ellevemetersmerket. Der var han tryggheten selv.

Scoringen ga svenskene energi. Åtte minutter senere slo Mikael Lustig inn fra høyre. Emil Forsberg flikket pasningen videre til Toivonen, som videre fant spisskollega Marcus Berg. Han la til rette med én følsom berøring, før ballen på nytt ble hamret i buret fra kort hold.

Drømmeomgang



Luxembourg kom fra 0-0 mot Frankrike sist kamp og flere med svenske sympatier tenkte nok at overraskelseslaget kunne sjokkere på nytt i kveld.

Men snaue ti minutter før pause sa Sverige definitivt takk for følget. Vertene utnyttet en feil inne på gjestenes halvdel. Til slutt ble Berg spilt gjennom. Han fikk to sjanser inne i feltet og bommet ikke på den siste. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-0.

Bergs store kveld



Bortelaget yppet seg litt i innledningen av den andre omgangen, men etter 53 minutter fortsatte Berg der han slapp før pausen. Han mottok ballen like utenfor 16-meteren og dro seg inn i banen. Med et velplassert skudd i lengste hjørne, scoret han sitt tredje for dagen.

Det skulle imidlertid bli langt verre for Luxembourg.

Mikael Lustig ekspederte et perfekt Sebastian Larsson-innlegg i mål etter en time. Syv minutter senere stoppet Luxembourgs midtstopper et vakkert svensk kombinasjonsangrep med hånden. Granqvist gikk frem og scoret sikkert på straffe igjen.

Marcus Berg scoret sitt fjerde for kvelden og sitt åttende på like mange kamper denne kvalifiseringen da han nikket inn et innlegg fra kort hold tjue minutter før slutt. Ydmykelsen var komplett da Ola Toivonen hamret et innlegg fra Emil Krafth rett i krysset et kvarter før slutt.

8-0 ble det på Friends Arena – og nå er de fleste svenske øyne rettet mot det som skjer i Bulgaria de neste timene.