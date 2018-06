MOSKVA (VG) (Polen – Senegal 1-2) Det polske forsvaret skjønte lite da Mbaye Niang (23) plutselig kom inn fra sidelinjen. Sekunder senere lå ballen i mål.

Og dermed vant Senegal tirsdagens oppgjør i Moskva, selv om Polen reduserte mot slutten av kampen.

Trekket forut for 2-0-scoringen var imidlertid av den spesielle sorten: For Niang befant seg først på sidelinjen der han hadde fått behandling for skade. Idet ballen ble slått høyt og langt inn på den polske banehalvdelen, vinket dommeren Niang inn på banen igjen.

Det fikk ikke det polske forsvaret med seg. Og dermed kom Senegal-spilleren fossende inn fra blindsiden med turboen påskrudd.

Brått var han forbi både forsvaret og en overivrig målvakt Wojciech Szczesny. Ballen ble enkelt trillet i åpent mål.

– Da jeg gikk av banen, var det en situasjon for Polen. Deretter så jeg at ballen gikk tilbake mot det polske forsvaret, og følte det var en sjanse jeg kunne gripe. Det var et avgjørende mål for laget, sier Niang, som møtte på pressekonferansen i Moskva i kraft av å bli kåret til banens best.

– Niang utnytter en bisarr situasjon! mente Simen Stamsø Møller i studioet til TV 2.

Polens trener Adam Nawalka kalte 0-2-målet for "et selvmål" på pressekonferansen tirsdag kveld:

– På dette nivået kan du ikke gjøre slike feil om du skal vinne kampen, sier Nawalka.

Kvartfinalisten fra 2002-VM fulgte dermed opp Japans lille sjokkseier fra tidligere på dagen og befester at den allerede vanskeligspådde gruppe H fremstår enda mer uforutsigbar etter første kampdag med trepoengere til Senegal og Japan.

VG-børs fra kampen: POLEN (4–4–2):

Wojciech Szczesny - 5

Lukasz Piszczek - 4

Thiago Cionek - 4

Michal Pazdan - 5

Maciej Rybus - 7

Jakub Blaszczykowski - 5

Grzegorz Krychowiak - 5

Piotr Zielinski - 5

Kamil Grosicki - 7

Robert Lewandowski - 5

Arkadiusz Milik - 5 INNBYTTERE: Jan Bednarek - 5 Sum totalt 11 mann: 57 SENEGAL (4–2–3–1):

Khadim N’Diaye - 6

Moussa Wague - 5

Kalidou Koulibaly - 6

Salif Sané - 6

Youssouf Sabaly - 7

Idrissa Gana Gueye - 7

Alfred N’Diaye - 6

Ismaïla Sarr - 6

Sadio Mané - 7

M’Baye Niang - 8, banens beste

Mame Biram Diouf - 5 INNBYTTERE: Sum totalt 11 mann: 69 Sjanser: 5–4 Kampvurdering: Terningkast 3 Dommervurdering: Nawaf Shukralla - 7. Ikke han sin skyld at Polen er uoppmerksomme på Niang på vei inn fra sidelinjen, og også riktig ikke å dømme straffe når Ismaïla legger seg. Har god kustus utpå der. Vurdert av Jonas Wikborg

Skråblikk fra sofaen: Her er 10 VM-snakkiser

– De siste fem minuttene spilte Polen som de skulle. De var energiske, aggressive og virket sterke. Hvor var de kvalitetene i resten av kampen? Det var helt katastrofalt! Senegal var det beste laget og kunne scoret tre eller fire ganger. De er favoritter til å gå videre nå, sier tidligere England-kaptein Terry Butcher hos BBC.

Omstendelige Polen

På tribunen på Spartak Stadium, derimot, var det lenge polakkene som dominerte. Den øverste av to seksjoner både på langsiden og bak det ene målet var malt rødt og hvitt, nasjonalsangen «Mazurek Dąbrowskiego» ble utbasunert med søramerikansk kraft, og koret var kommet for å se to ganger VM-bronsevinner Polen spille rundt Senegal.

VG LIVE: Fyldig kampreferat her

Det greide de ikke.

Polakkene var opptatt av å bygge angrepene helt bakfra, veien til mål ble lang for Robert Lewandowski, som aldri ble satt opp skikkelig i 1. omgang. Trioen «Polonia Dortmund» er forlengst oppløst i klubblaget, men på landslaget er det fortsatt Lukas Piszczek (fortsatt i Dortmund) og Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg) som gjelder på høyresiden, med Lewandowski helt fremst.

Senegal, i sitt andre VM-sluttspill, er kraft, hurtighet, lange steg, Sadio Mané og rå styrke – som da Pisczcek ble knust av Mbaye Niang midt på banen etter 37 minutter.

Redusering

Niang trakk opp angrepet, spilte innom Mané, slik det skal være, som skjøv på tvers til byfrenden Idrissa Gueye fra Everton. Hans avslutning gikk rett i en løpende Thiago Conek som sendte ballen i eget mål, og sto for den eneste avslutningen på mål fra begge lag i 1. omgang.

Tempoet tok seg opp i 2. omgang, og ingen hadde mer av det enn Mbaye Niang da han stormet inn 2-0 i åpent mål.

Fersk VG-analyse: Senegal blir en sterk utfordrer (VG+)

Etter det prøvde Polen desperat å ta initiativet. Arkadiusz Milik (Napoli) kunne redusert, Lewandowski hadde noen forsøk som aldri ble til avslutning i denne perioden, og til slutt lyktes det for Krychowiak med en heading etter dødball som ga redusering fire minutter før slutt.

Da hadde Senegals trener Aliou Cissé kastet dressjakken det siste kvarteret, uten at det var voldsom fare for å bli svett: Senegal vant 2-1 og gjør «hipstergruppe H» enda mer åpen.

– Vi er stolte. Vi gjorde en storartet kamp og fortjente den flaksen vi hadde, sa Niang.