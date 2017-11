DUBLIN (VG) Danmark forbereder seg til den største fotballkampen på «evigheter», og keeper Kasper Schmeichel (31) mener Åge Hareides samlende evne er en viktig grunn til at de fortsatt har en VM-sjanse.

– Han er god til å skape et samhold, en stemning, en «never say die»-innstilling». Landskamper er litt spesielle, det kan være to måneder mellom dem, og da er det viktig at vi holder sammen. Der er han veldig god, sa Kasper Schmeichel til dansk presse foran avreise til Dublin, etter 0-0 i hjemmekampen mot Irland.

Leicester-burvokteren utdyper overfor VG:

– Åge er mannen som setter dagsorden for oss. Det var en tilvenningsperiode, og vi hadde noen dårlige resultater i begynnelsen. Vi var hele tiden positive til Åge, men var nede og skrapet i bunnen etter tap for Polen og Montenegro. At vi har reist oss og fortsatt har en VM-sjanse, viser meget god karakter.

VG spurte Schmeichel om hva som er den største forskjellen på Hareide og hans forgjenger Morten Olsen:

– Nei, men, altså, begynner Schmeichel, som dansker ofte gjør.

– Jeg tror det er mer pragmatisme nå, Morten var mer fiksert på å spille på en bestemt måte. Åge er tilhenger av «en lille smule» mer frihet, samtidig som han forholder seg til at når du trener Danmark så har du bare danske spillere. Du kan ikke kjøpe noen andre som passer inn i ditt system, så da må du legge det opp etter de spillerne du har, sier Schmeichel.

Se danskene sløse med sjanser i den første kampen mot irene:

Snakker med spillerne

Morten Olsen, på mange måter dansk fotballs «landsfader», var kaptein på det laget som gikk til semifinalen i 1984-EM og 8-delsfinalen i 1986-VM, og han var landslagssjef fra 2000 til 2015. Han hadde suksess, men til slutt mente mange at han ble sittende fast i og nesten besatt av ballbesittelse. Danmark kom ingen vei.

– Åge har allerede vist at han kan endre underveis. Vi startet med tre i forsvar, det fungerte ikke så godt og da gikk vi over til fire bak. For meg er det god ledelse å gjøre den endringen fort.

– Hareide er veldig opptatt av å være tett på spillerne, snakke mye med dere. Er han like mye en venn som en trener?

– Nei, det vil jeg slett ikke si. Han er vår sjef. Det er aldri noen tvil om hvem som er «boss». Men han er en moderne leder, som involverer spillerne i sin tankeprosess, svarer han.

NORSK GLIS: Åge Hareide og assistenttrener Jon Dahl Tomasson smiler og ler under mandagens trening. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Schmeichel er sammen med Tottenhams Christian Eriksen, kaptein Simon Kjær og FCK-veteranen William Kvist de Hareide har hatt aller tettest dialog med underveis. Landslagssjefen diskuterer med dem foran hver samling.

– Dette gjør også at han når ut med budskapet sitt på en annen måte. Han er ikke en trener som sier «vi skal gjøre det, vi skal gjøre det, vi skal gjøre det». Det blir også en del ting som kommer fra spillerne selv, og når han involverer oss på den måten betyr det også at vi tar og får et større ansvar for det vi gjør, sier Schmeichel til VG, glad for at Hareide har skrevet under for ytterligere to år.

Leicester-målvakten hadde lite å gjøre i den første kampen i Irland, men bød på en redning som potensielt kan være verdt en VM-plass da Cyrus Christie løp seg helt gjennom like før pause.

– Lotteri

Da dansk presse spurte Schmeichel om den mentaliteten som nå er i landslagsgruppen er viktig å ha med seg foran en stor utfordring som i Irland, etter bare 0-0 hjemme, påpekte imidlertid sisteskansen:

– Vi har absolutt ingen negative tanker med oss. Vi er fotballspillere, vi er vant til opp- og nedturer. Det er mer en ekstern ting, for dere i pressen er det ikke noe midt i mellom. Og jeg mener at vi er i en situasjon foran bortekampen som er bedre enn den var foran hjemmekampen. Jeg mener at vi har en kjempemulighet.

Det KAN bli straffer som avgjøre hvem som går til VM. 0-0 har vært det vanligste resultatet i VM-playoffkampene de siste dagene, men Schmeichel tenker ikke så mye på det.

– Straffesparkkonkurranse er et lotteri. Går det dit, får vi ta den utfordringen også. Da tror jeg det vil være enda mer press på irene, foran egne fans, sier han.

Åge Hareide har heller ingen planer om å bruke tiden på straffesparktrening.

Tottenhams Christian Eriksen ble pakket godt inn i Parken, men danskene klaget mye på banen, og det dårlige underlaget var ikke akkurat «fordel Eriksen».

– Jeg tror Irland vil spille på samme måte. De vil kanskje gå litt lenger frem i banen foran sine egne, men grunnoppstillingen er alltid den samme, sa Eriksen etter 0-0-kampen lørdag.

Da en irsk journalist spurte ham om han, som banens største stjerne, vil føle et ekstra press for at han skal være mannen som avgjør, svarte danskenes yndling:

– Det tror jeg alle vil, det er det største man kan gjøre.