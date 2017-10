Nederland må vinne med syv mål over Sverige for å få playoff. Likevel mener landslagssjef Dick Advocaat (70) at det er bedre å vinne 1-0 enn å tape 2-6.

Det vekker reaksjoner i Nederland.

Forrige uke sa samme Advocaat at det var dumt av nederlandske journalister å påstå at Sverige kunne vinne med 8-0 mot Luxembourg. Men svenskene vant nettopp 8-0.

– Hva slags dumt spørsmål er det? Det kommer ikke til å skje, sa den profilerte treneren med fortid i PSV, Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit St. Petersburg, Sunderland og andre storklubber og landslag.

Les også: Sjefen får gjennomgå etter Sverige-spådom

På mandagens pressekonferanse foran tirsdagens avgjørende kamp mot Sverige var det ikke det beste klimaet mellom Advocaat og nederlandske media.

– Jeg spurte hva som var viktigst. Å vinne med 1-0 mot Sverige og ikke gå til playoff – eller tape 2-6, men i alle fall ha gitt oss selv sjansen til å vinne med 7-0 og gå videre. Men da sa han at foretrakk å vinne 1-0, sier den nederlandske TV-journalisten Wilfried Genee til den svenske avisen Expressen.

Les også: Svensk drømmekveld – leverte åttemålsseier

– Da er det kanskje vår tur til å spørre om han er dum, mener Genee.

Journalisten fortsetter:

– Det er idiotisk. Sier du at det fortsatt er mulig, må du gi det en sjanse. Da må du angripe med seks mann og tape 5-1 eller noe. Men da har i alle fall gjort alt du kan.

Advocaat fortalte på pressekonferansen om hvordan stemningen på den nederlandske bussen falt med «plingene» raste inn fra Sverige-kampen lørdag. De oransjekledde var da på vei til kampen mot Hviterussland.

Se også: Fotballstjernene som risikerer å miste VM

– Man sitter der og ser at målene triller inn. Det er jo internett og telefoner overalt. Det sa bare pling og pling hele tiden. Da vi gikk av bussen, var det 7-0. Det er ganske nedslående.

Advocaat svarer slik når han blir spurt om 7-0 er mulig:

– Vi trenger flyt, på samme måte som Sverige fikk straffemål (etter ti minutter) mot Luxembourg. Hvis vi også får en helt i starten, vet du aldri hva som kan skje.

Arjen Robben, som satt ved siden av Advocaat på pressekonferansen, vil imidlertid ikke snakke om hva som er mulig.

Les også: Island knuste Tyrkia - nesten klare for VM

– Vi skal ikke gjøre oss til latter gjennom å sitte her og si at vi kan vinne 7-0.

– Vi må bare vise oss fram på en bra måte. Hvis du spiller i «Oranje», spiller du alltid for æren, sa Robben.

Bayern München-stjernen nektet å svare på om Sverige-kampen blir hans siste for Nederland – om det ikke blir VM-sluttspill. Nederland var heller ikke kvalifisert til EM i 2016.