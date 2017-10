«Kong Christian» og «Danmarks Messi» – mener Hareide får frem det beste i Eriksen

Danske medier sparer ikke på superlativene når de snakker om sin store stjerne Christian Eriksen (25).

«Nicklas Bendtner har kanskje spilt flere kamper og scoret flere mål i rødt og hvitt, men det er kun en konge på det danske laget. Og han heter Christian.»

Det skriver danske Ekstra Bladet i kjølvannet av Danmarks uavgjortresultat mot Romania. Det ene poenget sørget for at de sikret en playoff-plass, og dermed fortsatt er med i kampen om en plass i neste års fotball-VM i Russland.

Tottenham-playmaker Christian Eriksen scoret sitt tolvte mål på de siste 13 landskampene da han sendte Danmark i føringen på straffespark, og Ekstra Bladet omtaler ham som «Fotball-Danmarks største trumfkort».

«Danmarks Messi»



DANSKENES DRØMMEDUO: Både Åge Hareide og Christian Eriksen hylles i Danmark. Foto: Îlafur Steinar Gestsson , NTB scanpix

Og hyllesten kommer fra flere hold. Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, er ikke bekymret for hvem danskene møter i playoffen. Grunnen? Christian Eriksen.

– Jeg vil gjerne unngå Italia, Portugal og Sveits, men vi kan slå alle. Men vi er avhengige av Eriksen. Med ham på laget kan vi faktisk slå alle, sier Hareide.

Andreas Kraul i Danmarks Radio, omtaler Tottenham-spilleren som Danmarks Messi i sin analyse, og gir samtidig Hareide æren for 25-åringens prestasjoner.

– Det har skjedd en fantastisk forvandling med Eriksen under Hareide. Han er Danmarks Zlatan eller Danmarks Messi. Det er nesten som at Danmark er for avhengige av ham, skriver han.

– Maestro, målscorer, magiker



Eriksen har spilt 73 kamper for det danske landslaget siden debuten for syv år siden. Siden har det blitt 18 scoringer – men det er først nå han har slått ut for full blomst. Eriksen har nemlig vært brennhet for det danske laget. Med seks scoringer på åtte kvalifiseringskamper, er han deres toppscorer i VM-kvalifiseringen.

Eriksen – som nylig ble danskenes målkonge i Premier League – er selv klar for å kjempe videre om en VM-billett når det skal spilles playoff.

– Jeg bryr meg ikke om hvem vi møter. Det hersker en positivitet i laget, og sånn vi spiller om dagen, kan vi slå hvem som helst, sier han ifølge Ekstra Bladet.

Fyens Stiftstidende slenger seg på Eriksen-bølgen, og skriver at for Danmarks del, avhenger alt av Eriksen. De omtaler han som Danmarks gullfugl, og skriver «Ingen over eller ved siden av Eriksen».

Også Ekstra Bladets redaktør Allan Olsen hyller Eriksen i sin kommentar:

– Tottenham-stjernen er for vill. Maestro, magiker, målscorer. I Eriksen har Danmark vaskeekte verdensklasse. Det er like før man sier «gi ballen til Eriksen, så skjer det noe».

Bare Polen gjorde det bedre enn Danmark i gruppe E. Polakkene sikret en direktebillett til VM med 25 poeng, mens danskene endte på 20 poeng. Nå som playoff-plassen er klar, vil fem og en halv millioner dansker og én sunnmøring, komme seg til sitt første mesterskap siden EM i 2012.

Forrige gang Danmark var i playoff til et mesterskap, ble de senket av Zlatan Ibrahimovic. Denne gang håper de at deres «danske Zlatan» skal senke laget som står på motsatt banehalvdel.

17. oktober får de vite hvem det blir.