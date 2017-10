Island-eventyret: Vakrere enn det meste fotballen byr på

Kommentar (Island – Kosovo 2-0) Selvsagt regnet det. Selvsagt blåste det, og nær sagt selvsagt ble det ganske rufsete spillemessig.

Island har det nemlig med å være best mot de beste, de som kan brytes ned. Island er ikke like gode til å bryte ned, mot nestjumbo Finland ble det til og med tap – og det ble ganske slitsomme kamper mot jumbo Kosovo.

Derfor var det kanskje ikke så vakkert den kvelden VM-plassen ble sikret, men det gjør ingenting: Dette er uansett vakrere enn det meste fotballen byr på.

Islendingene fikk kjempet inn et par mål, fyrverkeriet ble sluppet løs over Reykjavik og spillerne sto der og «huh!»-klappet foran supporterne igjen, slik vi husker det fra EM i fjor sommer.

Nå skal en hel fotballverden få ta del i eventyret, og det er altså skrevet historie. Med sine 344.000 innbyggere blir Island den klart minste nasjonen som noen gang har vært med i et VM-sluttspill.

Norden i VM Det er arrangert 20 Fotball-VM, siden starten i 1930. Slik har nordiske lag gjort det: Sverige · · Vært med i 11 VM, første gang i 1934, siste gang i 2006. · · Sølv på hjemmebane i 1958, nummer tre i 1950 og 1994. · · Vil etter all sannsynlighet spille playoff om en plass i Russland-VM neste år. Danmark · · Vært med i fire VM, første gang i 1986, siste gang i 2010. · · Kvartfinale i 1998 (tap 2-3 for Brasil). · · Klare for playoff om å få være med i Russland neste sommer. Norge · · Vært med tre ganger, første gang i 1938, siste gang i 1998. · · 8-delsfinale i 1998. Island · · Debuterer i VM neste sommer.

Det er ganske vanskelig å komme dit. VM er arrangert 20 ganger siden starten i 1930. Nordiske lag har bare 18 deltagelser; Sverige har vært med i 11 VM, Danmark i fire og Norge i tre.

Den islandske VM-kvalifiseringen er en av de sterkeste noen nordisk nasjon har gjort. Sverige har selvsagt tatt seg av noen solide land, som foran 1994-VM da (et sterkt) Bulgaria, Frankrike og Østerrike ble slått,

Danmark vant foran Portugal (og Ronaldo) og Sverige (og Zlatan) i kvaliken til 2010-VM – og Drillos Norge kom fra ingenting og stoppet Nederland, England, Polen og Tyrkia foran 94-VM.

Island kom fra en EM-kvartfinale og kanskje kan man si at det ikke er noe sjokk at Kroatia, Ukraina og Tyrkia bokstavelig talt er blitt flyttet på. Men det er jo det likevel, og at Island har greid å gjenskape suksessen er nesten like imponerende som kvartfinalen i fjor.

Nå var det ingen som undervurderte dem lenger, men her er vi kanskje ved kjernen av suksessen.

FULL FEST: De islandske spillerne og støtteapparatet jubler etter at VM-billetten er sikret. Landslagssjef Heimir Hallgrimsson nummer to fra høyre på bakerste rad. Foto: AFP

Islendingene bryr seg lite om hva motstanderen tenker og gjør. De er der for å gjøre sin jobb uansett, disiplinert, organisert, ikke noe fiksfakseri, godt billedlagt av at landslagssjefen går alene rundt i regnværet på Laugardallsvöllur en time før kampen og setter opp kjegler for å forberede oppvarmingen. Like før hadde han som vanlig vært på supporterpuben og gitt dem lagoppstillingen før alle andre.

Fått med deg denne? Dette kan vi lære av Island

Island er og forblir et av fotballens deiligste eventyr, og det tar visst aldri slutt. Spiller for spiller er de ikke så veldig mye bedre enn Norge. I elleveren som startet mot Kosovo er keeperen i danske Randers, høyrebacken i svenske Hammarby, det er stoppere fra Aberdeen og Rubin Kazan, det er fire mann fra engelsk nivå to, to er i Premier League og én i italienske Udinese.

Det er laget som gjør at forskjellen til Norge akkurat nå er enorm, og sjefsvikingen Aron Gunnarssons ord til VG i fjor forteller trolig det meste om hva dette handler om: «Vi er en kompisgjeng som er villig til å ofre alt for Island».

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

For øvrig er det nesten på dagen fire år siden Norge spilte uavgjort 1-1 hjemme mot Island, i den siste kvalifiseringskampen foran VM i Brasil i 2014. Åtte av islendingene som startet på Ullevaal den gangen, gjorde det samme mot Kosovo på Laugardallsvöllur. Kompisgjengen.

Les også: Dette husker Ruud Gullit av Hallvar Thoresen

Publikum ropte som vanlig på sitt «inn med boltann» hver gang det var corner, frispark eller innkast, men det var først da Gylfi Sigurdsson driblet seg fri og snubleskjøt ballen inn at det ble noe å juble for. Etter pause viste Sigurdsson sin klasse da han vred seg løs på venstrekanten og slo inn til Johann Berg Gudmundsson, som enkelt kunne plassere inn det forløsende målet som roet de islandske nervene.

Heimir Hallgrimsson, han som er tannlege, satt hele tiden rolig på benken, før han endelig viste frem sitt hvite smil da det hele var over. Først var han assistenten til Lars Lagerbäck i et par år, deretter var de sidestilte i to og et halvt år, men 50 år gamle Hallgrimsson har bevist at han klarer seg fint alene også.

En islending er ikke redd for noenting . . .

PS! Best når det gjelder: Island har en tendens til å slite i privatkamper, men etter 1-1 mot Norge høsten 2013 har laget spilt 25 landskamper av betydning; i EM-sluttspillet, VM- og EM-kvalifiseringer. Fasiten: 15 seire, fem uavgjort og fem tap. Fem tap på fire år.