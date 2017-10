(Island-Kosovo 2-0 og Ukraina-Kroatia 0-2) De slo ut England og spilte kvartfinale i EM i fjor. Nå er Island klar for et nytt fotballeventyr.

2-0 over Kosovo tirsdag kveld betyr Russland-tur til sommeren. Det er første gang i historien Island kvalifiserer seg for VM-sluttspillet.

Norge-sjef Lars Lagerbäck sier til VG at den sportslige prestasjonen er omtrent på samme nivå som da hans Island kvalifiserte seg for 2016-EM.

– Det er vanvittig at et lite land som Island får oppleve dette, sa Kjetil Rekdal som ekspertkommentator på Eurosport.

– Det er bare å bøye seg i beundring for Island, fortsatte Rekdal.

Gylfi Sigurdsson sendte Island i ledelsen rett før pause, mens Johann Berg Gudmundsson økte til 2-0 i 2.omgang.

Kroatia får playoffplassen fra denne gruppen etter 2-0 over Ukraina.

Tidligere tirsdag spurte VG eks-Island-sjef Lars Lagerbäck:

– Det de er i ferd med å gjøre nå, kanskje gå direkte til VM. Er det enda sterkere enn det ditt Island gjorde i forrige kvalik?

– Nei, det er vel egentlig sammenlignbart om du ser på gruppen de har nå og den som Island hadde til Frankrike i 2016, så i sportslig prestasjon vil jeg si at det omtrent er det samme om de klarer det.

3-0 over Tyrkia i helgen var bekreftelsen på at heltene fra Sagaøya har befestet sin posisjon i internasjonal fotball. Da Finland utlignet til 1-1 mot Kroatia, gjorde det at Island hadde alt i egne hender foran mandagens avsluttende kvalik-kamper i gruppe I.

HELTENE: Bak fra v.: Ragnar Sigurdsson, Emil Hallfredsson, Kari Arnason, Jon Dadi Bodvarsson, Birkir Saevarsson og Gylfi Sigurdsson. Foran fra v.: Hordur Magnusson, Johann Berg Gudmundsson, Birkir Bjarnason, Hannes Thor Halldorsson og Aron Gunnarsson. Foto: Haraldur Gudjonsson , AFP

– Litt tungt, litt lite energi, sa Eurosports Rekdal en halvtime ut i 1.omgang.

Men etter 39 minutter ble det likevel 1-0 på kampens første målsjanse. Kosovo-stopperen nølte utilgivelig, og Gylfi Sigurdsson løp igjennom og satte ballen i nettmaskene.

Mens hele Laugardalsvöllur eksploderte i glede, satt landslagssjef Heimir Hallgrímsson helt rolig og bivånet det hele.

Island lå på forhånd to poeng foran Ukraina og Kroatia, som møttes i Kiev. Islendingene har nå 16 kamper på rad uten tap hjemme.

Heller ikke i 2.omgang klarte islendingene å slippe seg løs. Nervene spilte dem nok et puss denne gang. Men det er det egentlig ingen på Island som bryr seg om mandag kveld.

Til Brasil-VM spilte Island playoff. Der ble det tap mot Kroatia.

Kosovo har tatt bare ett poeng i årets kvalifisering. Det kom mot Finland. Både Valon Berisha og Bersant Celina spilte fra start mandag.