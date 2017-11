Hareides Danmark pepet på etter sjansesløseri: - Vi skulle gjort det bedre

KØBENHAVN (VG) (Danmark - Irland 0-0) Danmark jakter sitt femte VM, men misbrukte flere store sjanser til å skaffe seg et gyllent utgangspunkt før skjebnekampen tirsdag.

Selv ikke med Nicklas Bendtner inn halvveis i den andre omgangen fikk danskene den forløsende scoringen i den første av to VM-playoffkamper mot Irland. Irene fant imidlertid heller ikke veien til nettmaskene, og dermed endte det 0-0 i Parken.

– Jeg synes ikke vi spiller godt, men de er et vanskelig lag å spille mot. Det er ergerlig, men 0-0 er ikke det verste resultatet vi kunne få, sier angriper Nicolai Jørgensen på et Max-sendt intervju.

Resultatet betyr at det helt åpent før de to lagene møtes til den avgjørende kampen i Irland kommende tirsdag. Vinneren tar seg til VM. Blir det uavgjort med mål går danskene, med Åge Hareide som trener, videre.

Før kampen uttalte han at 0-0 på hjemmebane, slik det ble, er et ok resultat for hans drenger. Det står han fortsatt ved.

– Mener du at dere har større sjanse til å gå videre nå?

– Ja, fordi jeg tror de må frem i banen og da får vi mer plass. Vi har hurtige folk, men vi fikk nesten ikke spilt kontra på dem i det hele tatt. Og så blir det et bedre underlag, og det tror jeg kommer til å favorisere oss kolossalt, sier Åge Hareide til VG.

Han roser irene for sitt kompakte forsvarsspill, og mente at egne spillere slet en del på grunn av den dårlige banen. Likevel er han klar på følgende:



– Vi skulle uansett gjort det bedre når vi har ballen så mye, sier Hareide.

Pepet på

Danmark i VM VM i Mexico i 1986: Slått ut i åttedelsfinalen av Spania. VM i Frankrike i 1998: Slått ut i kvartfinalen av Brasil. VM i Japan og Sør-Korea i 2002: Slått ut i åttedelsfinalen av England. VM i Sør-Afrika i 2010: Slått ut i gruppespillet der motstanderne var Japan, Kamerun og Nederland.

– Hvem brukte minst krefter?

– Jeg håper det er oss. Det virker som om spillerne var okei da de kom inn i garderoben, og jeg tror vi har en psykologisk fordel ettersom bortemål er så viktig, svarer han.

På spørsmål om hvorfor Parken-publikum pep mot slutten av kampen, er ikke den norske landslagstreneren for Danmark sikker.

– Jeg vet ikke hvorfor, men de var med oss underveis, sier han, og gir kreditt til Irland for å ha forsvart seg godt.

Også den irske treneren var sånn passe fornøyd.

– Vi skal være bedre med ballen i Dublin foran egne fans, sier Irland-trener Martin O'Neill, som frykter dansk scoring på eget gress og er klar på at hans spillere dermed skal score to mål eget gress.

– Vi har alt å spille for, sier han.

Dobbeltsjanser

Kampen ble aldri det fyrverkeriet som tilskuerne leverte på tribunen, men det manglet slettes ikke på sjanser. Spesielt misbrukte danskene mulighetene de fikk i den første omgangen lørdag kveld.

Rett etter ti spilte minutter kom den første store for hjemmelaget. Simon Kjær vartet opp med en strålende crosser i bakrom mot venstreback Jens Stryger Larsen, som dempet ballen med kneet og dunket til fra skrå vinkel. Den irske burvokteren hadde ikke store problemer med å redde, men maktet ikke annet enn å slå ballen ut i farlig område, der Andreas Cornelius kom stormende til. Serie A-proffen bredsidet til ballen på førstetouch, men til hans fortvilelse hadde Darren Randolph kommet seg kjapt på plass og vartet opp med en ny, og denne gangen bedre, redning.

20 minutter senere fikk danskene på ny en dobbeltsjanse, og på ny kom den etter at Randolph bokset ballen ut i farlig område, denne gang etter en suser fra Christian Eriksen. På returen dukket Pione Sisto opp, men han styrte ballen et par centimeter på feil side av målet til den irske målmannen.

Danmark styrte kampen på eget gress, men rett før pause var det irene som kunne ha tatt ledelsen. Høyreback Cyrus Christie fosset fremover på sin side, rundlurte William Kvist, men klarte ikke å gjøre det samme med Kasper Schmeichel. Fra skrå vinkel og rimelig tett på den danske skuddstopperen, var det sistnevnte som kunne juble.

Avgjøres tirsdag

I den andre omgangen fortsatte danskene å presse på for scoring, men fikk den ikke, det selv om Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner ble kastet inn med omkring 20 minutter igjen på kampuret - til ellevill jubel fra Parken-publikumet. Nærmest var en annen innbytter, Yussuf Poulsen.

Først da han testet skuddfoten fra distanse. Deretter da han fikk pannebrasken på et innlegg rett før 90 spilte minutter. Middlesbrough-keeperen i det irske buret vartet på ny opp med en strålende inngripen da han lempet headingen fra kloss hold over mål.

– Det har sett ut som om irene kom til Danmark for å spille på 0-0, og det klarte de. Nå må det scores mål i Irland, kommenterte Asbjørn Myhre for Max.

Dermed står alt og faller på kampen førstkommende tirsdag, når de to landslaget barker sammen igjen. Hvilken nasjon som blir å finne i VM i Russland i 2018, blir avgjort tett opp mot midnatt tirsdag den 14. november.

PS: Tunisia og Marokko ble VM-klare lørdag. Forrige gang sistnevnte var i VM viste kalenderåret 1998, for øvrig forrige gang Norge var med i mesterskapet.