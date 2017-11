Han har gjenforent Danmark og Norge

DUBLIN (VG) (Irland - Danmark 1-5, 1-5 sammenlagt) Få mennesker kan stråle med hele sitt vesen som Åge Hareide, og man kan vel bare tenke seg hvordan han ser ut der han løper rundt på Aviva Stadium i Dublin.

Det er komplett, total ekstase foran de danske supporterne. Danmark har knust Irland, Hareide sprutes ned med champagne. Han som ga seg som trener for fire år siden, skal til VM i fotball.

Han vant over Irland, men har også beseiret hele Danmark, alle skeptikerne, alle kritikerne, alle de som lurte på hvorfor i all verden en nordmann skulle styre det danske landsholdet.

Hareide kaster seg rundt halsen på alle som kommer i hans vei, tremålsscorer Christian Eriksen får en lang og varm klem, og sunnmøringen ser ut som fotballverdens lykkeligste menneske akkurat nå.

Det er neppe langt unna sannheten heller.

Danmark klarte det, Åge Hareide skal til VM, som den tredje trenernordmannen, etter Asbjørn Halvorsen i 1938 og Egil Olsen i 1994 og 1998.

Han ble hentet av et frustrert fotballfolk. Danskene fikk det ikke til. Da Morten Olsen ga seg etter 15 år, ble det ropt etter ungt, friskt trenerblod, helst fra et større fotball-land. Ingen ropte etter en over 60 år gammel nordmann. Hva hadde liksom han gjort som skulle tilsi at han kunne løfte dem? Riktignok hadde han fått Malmö til Champions League igjen, men der hadde det blitt 1-21 i målforskjell. Det siste Malmö gjorde før han reiste den korte veien til København var å tape 0-8 mot Real Madrid på Bernabeu. Hva i all verden skulle han bidra med?

Åge Hareide kom, så, tapte og slo brutalt tilbake. For å si det med Bjørge Lillelien; han har slått dem alle sammen, og når det nå skåles i Tuborg og Carlsberg på Jylland og Sjælland og Fyn og på restaurantene i Nørrebro og Vesterbro, da må selv danskene innrømme at det var en nordmann som måtte ordne opp for dem.

– Blir han folkehelt hvis dere går til VM? spurte jeg Ekstra Bladets Mads Glenn Wehlast foran den første playoffkampen mot irene.

– Neeeei, jeg vet ikke om han blir elsket. Han er jo nordmann, var svaret.

Det ble sagt med et smil, men var ikke en fleip. For som fotballnasjon ser Danmark ned på Norge, de har aldri likt norsk fotball.

– Dansker vil alltid være skeptisk til en nordmann når det kommer til fotball. Alltid, sier han. Så da så . . .

Det oste ikke VM av Danmark etter fem minutter på et elektrisk Aviva Stadium i Dublin. Kasper Schmeichel fikk merke at han er åtte centimeter lavere enn sin far da den irske kjempen Shane Duffy slåss irene i ledelsen med hodet. Allsangfesten som for lengst var i gang tok fullstendig av.

Det er umulig å mislike den grønne gjengen. Irland er hjerte, styrke, kraft, pågangsmot, lange innkast, tøffe hodedueller, kraftfulle taklinger - og heller ikke denne gangen fant landslagssjef Martin O’Neill plass til playmaker Wes Hoolahan i startoppstillingen. Det var muskler som skulle brøyte irene til sitt fjerde VM-sluttspill. De vokser opp med nasjonalsporten gælisk fotball, en slags blanding av fotball, håndball og rugby, det er tøffe saker og det kan komme 80.000 for å se amatører på Croke Park i Dublin. Alle irske tettsteder har sitt eget lag, det er innerst i den irske sjelen, og på Aviva jubler man nesten like mye for en frisk takling som for en scoring; come on, Ireland!!!

Det holdt i en snau halvtime.

Danmark hadde spist seg inn i kampen, og backen Cyrus Christie surret inn utligningen. Allsangen fortsatte, men tre minutter senere ble det ganske stille. Yussuf Poulsen regisserte det hele, Nicolai Jørgensen dyttet videre til Christian Eriksen – og resten av kvelden tilhørte Danmarks store stjerne.

Han som nesten ikke scoret før Hareide kom, banket inn 2-1 via tverrliggeren, styrte inn det tredje på klassisk vis, kontrollert der andre bare måker til, og et drøyt kvarter før slutt viste han at han kan måke til også; 4-1-målet var hans tredje for kvelden – og det 11. i kvaliken. Eriksen lot innbytter Nicklas Bendtner få sette inn det siste danske målet fra straffemerket. Lykken var total.

Det var den ikke i fjor høst, etter tap borte for Polen og hjemme for Montenegro.

«For andre kamp på rad valgte Hareide feil startoppstilling. Nå er hans «bryllupsreise» over», skrev Søren Hangøj i BT.

«Glem alt om VM i 2018. VM synes tapt etter null poeng på tre dager. Et ganske ordinært dansk lag, intet mindre», konstaterte Flemming Toft i TV2.

«Nå vil det – og med rette – bli stilt spørsmål ved Hareide-prosjektet, ved formasjonen og ved spillerne», skrev veteranen Søren Olsen i Politiken.

«En fullbyrdet fiasko og en dypt pinlig innsats», meldte Allan Olsen i Ekstra Bladet.

Men Hareide hadde åpnet med et genitrekk. Allerede fra starten av hadde han involvert sine spillere, de var med på dette, de hadde vært med og diskutert spillestilen, de var enige i alt han gjorde. Derfor var ikke bare treneren Hareide som hadde tapt, det var hele laget. Resultatet var at alle sto sammen, og fasiten sitter vi med 11 måneder senere. Danmark har spilt 11 kamper uten tap, er ubeseiret i 2017 og skal til VM i 2018.

Det er ikke lett å skjønne hva de sier, de sliter enda mer med å forstå oss, men akkurat nå spiller det ingen rolle.

Akkurat nå har Åge Hareide gjenforent Danmark og Norge.