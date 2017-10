LUXEMBOURG BY (VG) Med Ruud Gullit (55) på benken kan et nytt mesterskap ryke for Nederland.

I kveld er det bortekamp mot Hviterussland. Bare seier er godt nok, men det spørs om det kan gå likevel, det er fare for at Sverige og Frankrike har et for stort forsprang med to runder igjen.

I så fall ryker VM, som EM i 2016, og da snakker vi krise i landet som har verdensrekord i antall tapte VM-finaler (1974, 1978 og 2010), som tok bronse i 2014 og som har fått frem så ufattelig mange store stjerner.

En av de aller største er han som var kaptein da Nederland vant sitt eneste trofé, EM i 1988. Nå er Ruud Gullit assistenten til Dick Advocaat, som tok over i våres, da Danny Blind fikk sparken.

VG fikk en kort og litt kaotisk prat med Gullit i forbindelse med et sponsortreff i Luxembourg forrige helg, i regi av Teqball, et firma som selger en slags fotballutgave av et bordtennisbord.

Der hadde han åpnet med å takke vertskapet for VM-kvalikens kanskje største sensasjon, Luxembourgs 0-0-resultat mot Frankrike i Paris i september.

– Det er fint om dere kan gjøre det samme mot Sverige, sa han med et litt bedende smil. Sverige møter Luxembourg på en stappfull Friends Arena i kveld. En svensk storseier vil trolig bety at Nederland, gruppens toppseedede nasjon, kan glemme VM



(se egen faktaramme i bunn).

– Det ligger an til at dere glipper det andre strake mesterskapet?

– Det vet man ikke.

–Men dere trenger et slags mirakel?

– Mirakler skjer. Og jeg tror på dem. Jeg tror vi kan klare det , sier Gullit, og som assistent-trener kan han jo ikke akkurat gi opp.

Det er ikke bare det nederlandske landslaget som sliter. Ajax, PSV Eindhoven og Utrecht ble slått ut i kvaliken. Vitesse (Europa League) og Feyenoord (Champions League) er med i Europa, begge står med null poeng etter to runder.

Men Gullit vil ikke snakke om at de nederlandske klubbene sliter heller. Han er ikke enig.

– Du har allerede konkludert. Du sier noe om at vi har problemer på klubbsiden, men i forrige sesong var Ajax i finalen i UEFA-cupen, så jeg ser ikke problemet, sier han, litt lett provosert.

Det er vel bare å innse at intervjuet kunne startet bedre.

Og snart er det over. PR-kvinnen i bakgrunnen, i et overfylt rom i underetasjen på Hotel Le Royal, har allerede begynt å telle ned antall gjenværende spørsmål.

Ruud Gullit kaller altså Europa League for UEFA-cupen, som den het da han selv herjet, selv om Gullit fortrinnsvis holdt seg i Serievinnercupen, datidens Champions League. Han ble solgt fra PSV til Milan i 1987, vant Gullballen for beste europeiske spiller i 1987, og både i 1989 og 1990 var han helt sentral da Milan vant Serievinnercupen, to år på rad , 4-0 over Steaua Buchuresti (to mål) og 1-0 over Benfica i de to finalene.

LØFTENDE HOLLENDERE: Marco van Basten og Ruud Gullit scoret to ganger hver da Milan slo Steaua Buchuresti 4-0 i Serievinnercup-finalen på Camp Nou i 1989. Foto: ALLSPORT

Og Nederland var en stormakt: I 1988 ble PSV Eindhoven mestere (etter å ha spilt uavgjort i begge kvartfinalene, begge semifinalene og finalen!), Ajax vant i 1995 og tapte finalen i 1996, men deretter har det vært langt frem, selv om det skal nevnes at det bare var bortemål som skilte PSV fra å slå ut Milan i semifinalen i 2005.

– Kan du se for deg at et nederlandsk lag noen gang vinner Champions League igjen?

– DET er noe annet. Det er et godt spørsmål, for (de store) pengene har vi ikke. Og den store utfordringen for Sverige, Norge og slike land, Nederland også, er at unge talenter tas fra dem i ung alder. Så spiller de kanskje ikke førstelagsfotball på lang tid, kanskje tre år. Tre år fjernes fra karrieren din, som du ikke kan få tilbake. Da skulle man heller spilt i sitt eget land, førstelagsfotball, fått erfaring, hatt erfarne spillere rundt deg. Deretter kan de reise.

– Nå har vi mange spillere … for eksempel Rekik (hentet av Manchester City som 16-åring) som satt tre år på benken, Aké var tre år på benken i Chelsea. Det er så synd. Man får ikke den tiden tilbake. Det er det vi prøver å si i Nederland ; bli her, gå heller senere, forklarer Gullit, men han tror ikke helt at det er mulig å slåss mot pengekraften.

Selv var han nesten 25 år da han tok med seg rastaflettene fra Eindhoven til Milano, der han også ble seriemester tre ganger, sammen med Marco van Basten, Frank Rijkaard, Paolo Maldini og så videre.

– Jeg ble solgt til Italia for 14 millioner gylden, det er rundt seks millioner euro, det var en ufattelig sum den gangen, påpeker Gullit. Skal vi tro historiebøkene kostet han enda litt mer: Rundt seks millioner pund, eller rundt 18 millioner gylden, eller rundt 65 millioner kroner. Det var «verdensrekord», 29 år senere koster Neymar over 30 ganger mer. Gullit ser ut til å mene at det kjøpet betaler seg for Paris Saint-Germain.

– Pengene er jo enorme, men når du ser hva man får tilbake, for eksempel ved kjøpet av Neymar, hva som går tilbake til Frankrike, til klubben; den eksponeringen er uvurderlig.

– Er du komfortabel med alle oljepengene som sprøytes inn i fotballen?

– Vel, når du går så spesifikt på rent politiske ting, vil jeg ikke gå i detaljer, svarer Gullit, og har sagt sitt om penger.

Kan han si litt om Martin Ødegaard? Gullit følger jo den nederlandske serien, men har åpenbart ikke full kontroll på det den unge nordmannen driver med. Det er kanskje ikke å forvente heller.

– Hvordan gjør han det for tiden? Spiller han, eller spiller han ikke?

– Han spiller.

– Det er bra. Jeg syns han dro for tidlig, men han gjør det bra. Heerenveen er en god klubb, som spiller bra fotball, og jeg håper de fortsetter med det i andre halvdel av sesongen også. I fjor var den dårlig.

– Han har forlenget kontrakten med Real Madrid. Ser du for deg at han en dag kan spille der?

– Det er det jeg mener, de (talentene) mister mye tid når de ikke spiller. Jeg tror at de fortsatt har tro på ham, det er derfor de har sendt ham til Nederland, for at han skal få spille. Hvor gammel er han nå?

– 18.

– Der ser du . . . i det minste så spiller han. Han trenger å gjøre det jevnlig, formaner Gullit, som trente (og var lagkamerat med) norske spillere som Erland Johnsen, Frode Grodås og Tore André Flo i Chelsea . Likevel er det en annen nordmann han har hentet mest inspirasjon fra, nemlig mannen som var kaptein for PSV da Ruud Gullit kom til klubben i 1985. Dette laget besto av store navn som Hans van Breukelen, Eric Gerets, Frank Arnesen, Willy van der Kerkhof og en 23 år gammel Ruud Gullit. Hallvar Thoresen var sjefen.

- Hallvar! Yeah! Good player! Han var en legende i PSV Eindhoven. Jeg fikk spilt ett år med ham og det var en fornøyelse. Jeg var ung, og vi vant et sterkt seriemesterskap, tusen takk for det, og jeg fikk score mange mål, sier Gullit i retning av sin norske venn og spør:

– Nå er han en assistent-trener?

Forutsetningene foran de to siste rundene i gruppe A: ** Frankrike topper med 17 poeng, Sverige har 16, Nederland 13. ** Frankrike har igjen Bulgaria borte og Hviterussland hjemme. Én seier er nok til at Nederland ikke kan gå forbi. ** Sverige tar først imot Luxembourg på en stappfull Friends Arena – før Nederland borte venter i siste runde. ** Nederlenderne møter Hviterussland borte i kveld. Derfor kan målforskjellen kan bli avgjørende. Sverige er seks mål foran nå. ** Gruppevinneren går til VM. Nummer to spiller høyst sannsynlig playoff.

– Han er «scout» i Rosenborg.

– Ja, jeg så noen bilder av ham. Han hadde briller, så okay ut.

– Lærte du noe av ham?

– Du vet, når du er ung, og kommer til en ny klubb, så lærer du noe av alle spillere. Aldri tro at du vet alt. Han var en angriper, jeg lærte meg å bli en angriper. Han var veldig «cool» foran mål, ikke skyt med full kraft (don’t smash it), bare plassér ballen inn, er Ruud Gullits sterkeste «Hallvar Thoresen-minne».

De neste dagene får vi se om de nederlandske landslagsspillerne er like gode foran mål som Gullit og Thoresen var.

Da kan jo mirakelet skje.