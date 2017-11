Kommentar MILANO (VG) (Italia - Sverige 0-0, 0-1 sammenlagt) Det er over en halvtime siden dommeren blåste av. San Siro er tom, bortsett fra en seksjon.

Helt øverst står det et par-tre tusen svensker, dunker på trommer, synger igjen om at «vi skal til VM» og at de er «svenska fans allihopa».

Italienerne lå strødd, en av få som ikke la seg fortvilet ned var keeper Gianluigi Buffon. Plutselig var landslagseventyret hans over, etter 20 år og 175 kamper, og slik skulle det jo ikke slutte. Det så ut som om han ikke helt skjønte hva som hadde skjedd.

Et lite øyeblikk så det ut som om Buffon var på vei i garderoben, men så snudde han, gråt sine tårer, delte han ut sine klemmer, til dommere, til assisterende dommere, til medspillere og etter hvert var alle de svenske spillerne borte hos den italienske keeperveteranen.

Midt i en italiensk fotballtragedie beholdt han sin storhet.

Italienerne forsvant i garderoben, svenskene satte seg i en sirkel ute på San Siro, som for å suge inn litt ekstra av det de akkurat hadde utrettet. De feiret med fansen, som endelig hadde overtatt showet på San Siro.

Underveis var det nesten ikke mulig å høre dem.

For som San Siro leverte! Det var et lydnivå av de helt sjeldne, nærmest unikt i landslagssammenheng. Den svenske nasjonalsangen var det ikke mulig å høre, og man kan selvsagt si at akkurat det ikke var vakkert.

– Beklager pipekonserten, sa min sidemann, og en rekke journalister gjorde som Buffon og de italienske spillerne, applauderte intenst under «Du gamla, du fria», for å vise Sverige respekt.

Men på en slik kveld var ikke San Siro-publikumet interessert i høflighet. Alle midler var tillatt. Det var krig, det sto om en VM-plass, det sto om nasjonens fotballstolthet og det var en vegg av lyd, eller fire vegger, som overfalt svenskene.

De italienske spillerne var ikke i nærheten av å følge opp. Vel hadde de ballen nesten hele tiden, men det var for unøyaktig, det var for lett å lese, det var for idéløst, det var for rotete og litt paradoksalt er det jo at den italienske VM-fadesen skjer uken etter at Andrea Pirlo annonserte at han gir seg.

Tenk om han hadde vært utpå der . . .

I MILANO: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

«Medel-Svensson» sto i veien for alt, anført av klippen i midtforsvaret, kaptein Andreas Granqvist. Italia skapte selvsagt noen muligheter, kanskje burde de fått en straffe tidlig, men Sverige kunne også hatt et par «hands»-straffer før pause. De som fryktet av Antonio Mateu Lahoz skulle være hjemmedommer, kunne glemme det ganske tidlig.

Hvor stort er dette, i svensk sammenheng? Veldig, veldig stort, rent sportslig nesten like imponerende som VM-bronsen i 1994. Da slo Sverige ut svakt Russland og et elendig Kamerun i gruppespillet, møtte deretter Sauda-Arabia, slo Romania på straffer og i bronsefinalen «bakfulle» bulgarere. Nå har de fjernet Nederland og Italia fra VM, og det uten Zlatan Ibrahimovic. Det er en en svensk idrettsbragd, det er mirakelet i Milano.

Hvor ille er dette, i italiensk sammenheng? Veldig, veldig ille. Landslagssjef Gian Piero Ventura kan selvsagt glemme å fortsette, det vil ikke være mulig, når han som førstemann på 60 år mislykkes med å få Italia til VM. Men det er også ganske gamle spillere som har båret Italia i den siste tiden, og det er på ingen måte gitt at det hjelper å bytte ut en hardt kritisert landslagssjef.

Det er selvsagt mulig å si at dette ikke var et stort italiensk lag, hvilket det heller ikke var, men det har vi sett før. De surrer og roter og knoter, men karer seg videre likevel; sjelden veldig vakkert, men ingen er bedre enn dem til å gjøre jobben.

Det er liksom det som er Italia, nasjonen som elsker det dramatiske, som elsker å gjøre det dramatisk og som er så stappfull av følelser. De gråter når de vinner, og gråter når de taper. Det er liksom en del av Italia, og det kommer til å bli tragedietitler i Gazzetta, Corriere og alle de andre i uker fremover.

– Taxi til San Siro? Nei, det går ikke. Ingen taxier kjører til San Siro i kveld. Sverige skal jo slå oss ut av VM før VM har begynt, sa en fotballgal hotellresepsjonist da jeg skulle dra til stadion. Kanskje han såvidt husker den eneste gangen Italia ikke har kvalifisert seg for VM, i 1958.

Han vil aldri glemme Sverige.