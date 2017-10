Fotballsjokk: USA ikke til VM for første gang på 32 år – Panama videre

(Trinidad og Tobago – USA 2-1) USA mistet VM-billetten etter en svært overraskende smell. Panama er kvalifisert for VM for aller første gang.

Man må helt tilbake til VM i nabolandet Mexico for å finne sist gang USA ikke klarte å kvalifisere seg til et fotball-VM.

Det var heller ingen som hadde trodd at USA ikke skulle klare å kvalifisere seg til årets utgave. Da måtte i så fall alt gå alt for amerikanerne.

Men så gikk alt galt. Ikke bare gikk USA på en meget overraskende skrell borte mot Trinidad og Tobago.

Panama og Honduras dro begge i land sterke seirer hjemme mot henholdsvis Costa Rica og Mexico, som begge var klare for VM i Russland.

– USA er ute av VM 2018. Det er den mest surrealistiske og pinlige kvelden i USAs fotballhistorie, skriver den amerikanske journalisten Grant Wahl på Twitter.

Lille Panama har i løpet av sin 80 år lange historie aldri klart å kvalifisere seg til et fotball-VM. Nå har de altså klart det – etter å ha slått nabolandet og rivalen Costa Rica 2-1 på hjemmebane.



FOTBALLGLEDE: Panama tok ledelsen mot Costa Rica på kontroversielt vis, da ballen trolig ikke var over målstreken. Det brydde fansen seg lite om, og feiret hemningsløst da VM-plassen var sikret. Foto: Rodrigo Arangua , AFP

For Honduras var det Romell Quioto som ble helten da han satte inn 3-2 i en imponerende snuoperasjon mot Mexico. Seieren sikret fjerdeplass og omspillskamp mot Australia i kampen om VM-plass – på bekostning av USA.



I fjor mistet den tyske fotballegenden Jürgen Klinsmann jobben som USA-sjef etter 0-4 for Costa Rica, kun fire dager etter at USA også tapte 1-2 for Mexico.

– Og alle snakket dritt om Jürgen! Vanvittig idiotisk. Jeg får nok av dette! Jeg synes så synd på guttene, twitret LA Galaxy-spilleren Jermaine Jones, som står med 69 landskamper for USA.

Tidligere LA Galaxy-coach Bruce Arena var nemlig ikke rett mann for å få skuta skikkelig på rett kjøl.

– Vi kvalifiserte oss ikke til VM, og det var min jobb å kvalifisere oss, slo Arena fast etter kampen.

Christian Pulisic ga amerikanerne et håp da han satte inn reduseringen for USA, men utligningen kom aldri. USA skal ikke spille VM i Russland.

23 av 32 nasjoner er klare for fotball-VM i Russland neste sommer:

Fra Europa:

* Russland (vertskap), Belgia, Tyskland, England, Spania, Polen, Island, Serbia, Frankrike, Portugal

Fra Nord-, Mellom-Amerika og Karibia:

* Mexico, Costa Rica, Panama

Fra Asia:

* Iran, Japan, Sør-Korea, Saudi-Arabia

Fra Sør-Amerika:

* Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Fra Afrika:

* Nigeria, Egypt.