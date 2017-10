Falcao bekrefter rykteflom: - Vi visste hva som skjedde i de andre kampene

Etter at Peru utlignet til 1-1, mener flere at Radamel Falcao (31) forsøkte å overbevise motstanderne om at uavgjort var et godt sluttresultat for begge lag. Det var akkurat det han gjorde.

– Vi visste hva som skjedde i de andre kampene, og vi spilte på bakgrunn av de andre resultatene i det øyeblikket. Det prøvde jeg å forklare til Peru, sier Falcao, ifølge Telegraph.

Dermed bekreftet han rykteflommen. Tidligere hadde flere sør-amerikanske medier, blant annet den argentinske storavisen Clarín, påpekt at stjernespissen virket interessert i å veksle noen ord med Peru-spillerne etter José Paolo Guerreros vakre utligningsmål – mens han plasserte hånden foran munnen.

Ettersom Chile lå under 0-2 mot Brasil og Paraguay lå an til tap mot Venezuela, ville Peru sikre playoff og Colombia sikre direkte avansement ved uavgjort.

Hadde Colombia scoret 2-1, ville Chile tatt playoff-plassen. Peru hadde sikret direkte avansement med seier. Da ville Colombia endt på playoff.

– Løste det sånn det måtte løses

Ifølge Clarín spekuleres det på om Falcao sa "La oss spille uavgjort og eliminere Chile. Si det til de andre, si det" eller i hvert fall noe lignende.

Den peruanske avisen Libero skriver det samme.

– Colombianske spillere forklarte oss situasjonen, og vi løste det på den måten det måtte løses på, uttalte Peru-spiller Renato Tapia etter kampen.

– Ser ut til at Falcao foreslår at 1-1 bør stå seg helt til slutt. Grunnen? Colombia direkte kvalifisert. Peru til playoff, men slipper de inn et til, så er de ute. Smart? Urettferdig? spør journalist Graham Hunter.

Det var i hvert fall det Falcao prøvde å gjøre.

Peru har nå et hinder før de er klare for VM: Et dobbelt playoff-oppgjør mot New Zealand.

Brasil vant gruppen soleklart, ti poeng foran gruppetoer Uruguay. Messi-magi mot Ecuador sendte Argentina opp på en tredjeplass og rett til VM, mens Colombia altså tok den fjerde plassen.