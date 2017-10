(Portugal-Sveits 2-0) Europamester Portugal sikret seg VM-billett med seier i gruppefinalen mot Sveits tirsdag kveld.

Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater måtte vinne mot Sveits for å unngå å måtte gå veien via playoff. Det klarte de - med selveste Madonna på tribunen i Lisboa, riktignok ikke i Portugal-farger, men jublende over scoringene.

Sveits vant sine ni første kamper, men tapet for Portugal tirsdag gjør at de – tross hele 27 poeng – må ut i playoff. Den gode nyheten for sveitserne er at de trolig blir blant de seedede lagene i trekningen.

Portugiserne omfavnet hverandre i glede over at Russland-billetten er klar, uten å måtte gå veien via playoff.

Rett før pause gikk Portugal i ledelsen 1-0. Det skjedde på et selvmål av Johan Djourou. Han snublet ballen i eget mål etter et hardt og godt innlegg fra Joao Mário på portugisernes venstrekant.

OPS! Cristiano Ronaldo (t.h.) finter Sveits-forsvarer Fabien Schär ut over sidelinjen. Foto: Francisco Leong , AFP

Drøyt ti minutter ut i 2.omgang ble det 2-0. Portugal kombinerte flott, og André Silva kunne sette ballen i mål fra bare et par meters hold.

Dermed var veien lang for Sveits, som måtte ha to mål om de skulle klare å gå rett til VM-sluttspillet. Det var de aldri i nærheten av.

I stedet holdt Ronaldo på å øke til 3-0 etter 79 minutter.

Dette var altså en ren gruppefinale. Sveits ledet riktignok med tre poeng, 27 mot 24, men etter som Portugal hadde klart bedre målforskjell, ville portugisisk seier bety Russland-tur.

Portugiserne har bare tapt én kamp i gruppen - borte mot nettopp Sveits i september i fjor (0-2). Cristiano Ronaldo var på benken i 1. omgang borte mot Andorra lørdag, men scoret etter pause og var involvert i 2-0-målet. Tirsdag kveld kom ikke Portugals stjernespiller på scoringslisten.

PS: Hellas sikret seg den siste playoff-plassen takket være storseier over Gibraltar. De ender dermed på 19 poeng, mens Slovakia på 18 poeng i gruppe F er dårligste toer og ikke kommer til playoff.