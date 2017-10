(Serbia-Georgia 1-0) Aleksandar Prijović (27) scoret sitt første landslagsmål for Serbia. Dermed er VM-billetten klar.

Prijović spilte i Tromsø fra sommeren 2012 til sommeren 2013, før han forsvant til svenske Djurgården. Nå er han i greske PAOK.

Han var ingen braksuksess for «Gutan», men etter 74 minutter i Beograd ble han den store helten.

Branislav Ivanovic førte ballen fremover for Serbia, og via Aleksandar Mitrovic endte ballen hos Prijović. Han dukket opp ved bakre stolpe og skled ballen forbi Georgias keeper.

Se Prijovics scoring her:

Etter som Irland slo Wales og Serbia hadde bedre målforskjell enn Irland, hadde serberne uansett vært VM-klare, men takket være Prijović' mål endte Serbia nå på 21 poeng, mens Irland på 2. plass fikk 19.

Irene er dermed klare for playoff. James McClean banket ballen i mål fra straffemerket og gjorde kvelden mørk for Wales, som ved uavgjort eller seier hadde vært i playoff.

– Jeg er så stolt, sa Irland-sjef Martin O'Neill ifølge BBC.

– Gutta spilte fantastisk på utebane mot et veldig godt Wales-lag. Å vinne her var et stort resultat for oss.

– Den siste halvtimen var en evighet. Vi måtte stå imot presset, men vi visste at vi på et tidspunkt måtte prøve å vinne. Vi er i playoff. Vi skal bruke den sjansen.

Island slo Kosovo 2-0 på hjemmebane og sikret VM-billett. Saken om Serbia fortsetter under videoen av de elleville islandske jubelscenene:

Irland var i playoff også til EM 2016 og kom da inn i sluttspillet takket være seier over Bosnia.

Serbia var ikke kvalifisert for Brasil-VM i 2014, men var med i Sør-Afrika fire år tidligere. Da måtte de si takk for seg etter gruppespillet. De vant imidlertid sensasjonelt over Tyskland i en av kampene.

Serberne har, under ulike nasjonsnavn, kvalifisert seg for hele 11 VM-sluttspill, men har aldri kommet til finalen. Som Jugoslavia har de imidlertid vært i EM-finalen.

17 av 32 nasjoner er dermed klare for VM:

* Russland (arrangørland).

* Mexico.

* Iran.

* Japan.

* Brasil.

* Belgia.

* Sør-Korea.

* Saudi-Arabia.

* Tyskland.

* England.

* Spania.

* Nigeria.

* Costa Rica.

* Polen.

* Egypt.

* Island.

* Serbia.