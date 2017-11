Disse lagene kan Hareide møte i VM

VM-sluttspillet er fulltallig etter at Peru kvalifiserte seg natt til torsdag. Nå kan Danmark-sjef Åge Hareide (64) drømme seg bort i potensielle storkamper.

Perus landslag slo New Zealand 2-0 i natt og sikret dermed den siste billetten til VM i Russland. Gleden blant peruvianerne, som deltar i VM for første gang siden 1982, var så stor at landets arbeidsdepartement erklærte offentlig fridag torsdag.

Samtidig kan de VM-klare landene begynne å rette blikket mot gruppespillet, som starter den 14. juni neste år.

Hareides sønn: – Karrieren er bortimot komplett

Åge Hareide og hans Danmark, som kvalifiserte seg takket være en ellevill 5-1-seier over Irland tirsdag, risikerer å bli trukket i litt av en marerittgruppe. Det samme gjelder både Island og Sverige, som i likhet med danskene er plassert i seedinggruppe tre.

Slik så det ut da Danmark sikret VM-plassen:

En mulig gruppe for de nordiske landene vil kunne inneholde både Lionel Messi og hans Argentina, og 2010-verdensmester Spania, i tillegg til for eksempel Nigeria.

Eller regjerende verdensmester Tyskland, England og Japan.

VM består av åtte grupper med fire lag i hver. Ett lag fra hvert seedingnivå blir trukket inn i hver gruppe. Trekningen foregår i Kremlin fredag den 1. desember.

Her er de fire offisielle seedingnivåene:

Nivå 1: Russland, Tyskland, Brasil, Portugal, Argentina, Belgia, Polen, Frankrike.

Nivå 2: Spania, Sveits, England, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatia, Peru.

Nivå 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisia, Egypt, Senegal, Iran, Danmark.

Nivå 4: Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Australia, Serbia.