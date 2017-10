Disse Falcao-bildene skaper rykteflom

Etter at Peru utlignet til 1-1, mener flere at Radamel Falcao (31) forsøkte å overbevise motstanderne om at uavgjort var et godt sluttresultat for begge lag.

Flere sør-amerikanske medier, blant annet den argentinske storavisen Clarín, påpeker at stjernespissen virket interessert i å veksle noen ord med Peru-spillerne etter José Paolo Guerreros vakre utligningsmål– mens han plasserte hånden foran munnen.

Ettersom Chile lå under 0-2 mot Brasil, ville Peru sikre playoff og Colombia sikre direkte avansement ved uavgjort.

Hadde Colombia scoret 2-1, ville Chile tatt playoff-plassen. Peru hadde sikret direkte avansement med seier. Da ville Colombia endt på playoff.

– Løste det sånn det måtte løses

Ifølge Clarín spekuleres det på om Falcao sa "La oss spille uavgjort og eliminere Chile. Si det til de andre, si det" eller i hvert fall noe lignende.

Den peruanske avisen Libero skriver det samme.

– Colombianske spillere forklarte oss situasjonen, og vi løste det på den måten det måtte løses på, uttalte Peru-spiller Renato Tapia etter kampen.

– Ser ut til at Falcao foreslår at 1-1 bør stå seg helt til slutt. Grunnen? Colombia direkte kvalifisert. Peru til playoff, men slipper de inn et til, så er de ute. Smart? Urettferdig? spør journalist Graham Hunter.

– Radamel Falcao anklages for å inngå avtale for å sende ut Chile, skriver peruanske

Peru har nå et hinder før de er klare for VM: Et dobbelt playoff-oppgjør mot New Zealand.

Brasil vant gruppen soleklart, ti poeng foran gruppetoer Uruguay. Messi-magi mot Ecuador sendte Argentina opp på en tredjeplass og rett til VM, mens Colombia altså tok den fjerde plassen.