Det argentinske fotballforbundet tar grep etter groteske IS-trusler mot Lionel Messi

Terrorgruppen IS bruker Lionel Messi (30) i propagandabilder som oppfordrer til angrep mot det kommende mesterskapet i Russland. Det har fått det argentinske fotballforbundet til å ta grep.

Truslene ble først omtalt av den spanske storavisen AS, men har også tidligere blitt omtalt av blant andre Washington Post og engelske The Mirror.

På IS' «nyhetsbyrå» Amaq har terrororganisasjonen kommet med gjentatte trusler mot det kommende verdensmesterskapet i fotball, som arrangeres mellom 14. juni og 15. juli i Russland neste år.

Truslene har kommet mot flere av de største navnene i fotball, blant andre Cristiano Ronaldo, Neymar og Lionel Messi. Det har i tillegg kommet trusler mot den franske landslagssjefen Didier Deschamps.

Krever ekstra sikkerhet for Messi



Det argentinske fotballforbundet har tatt truslene så seriøst at Jorge Sampaoli, Argentinas landslagssjef, sammen med Chiqui Tapia, fotballpresidenten i Argentina, har avholdt møter med de russiske ambassadørene Viktor Koronelli og Dmitriy Belov rundt det argentinske landslagets sikkerhet under de kommende Russland-oppholdene.

Argentina skal spille to treningskamper i Russland allerede neste måneden. 11. november er VM-vertsnasjonen motstander på Luzhniki Stadion i Moskva, som også er finalearenaen under mesterskapet. Tre dager senere er det Nigeria som står på motsatt banehalvdel, da i Krasnodar.

Argentina skal oppholde seg på Bronnity Training Center i Moskva, og nettopp der ønskes flere sikkerhetstiltak.

Det argentinske fotballforbundet AFA har ikke bekreftet hva møtet gjaldt, men flere medier hevder at temaet var sikkerhetssituasjonen og IS-truslene.

TRUES: Frankrikes landslagssjef, Didier Deschamps, omtales som en «fiende av Allah». Foto: Charles Platiau , Reuters

Groteske propagandabilder



Samtlige av de groteske propagandebildene er manipulert, og viser blant annet:

• Den franske landslagssjefen Didier Deschamps avbildet i en oransje fangetrøye iført håndjern, med en pistol rettet mot seg.

• To bilder hvor Lionel Messi blir brukt i truslene, blant annet ett hvor han er blodig bak et gitter, med flere slagord som blant annet spiller på Nikes berømte slagord «Just Do It».

• Et bilde av Messi og Neymar i oransje fangetrøyer, med en IS-bøddel. Bildet følges av en direkte trussel mot Messi.

• En maskert mann ved siden av den portugisiske landslagskapteinen Cristiano Ronaldo, som også utsettes for direkte trusler.

Saken fortsetter under bildet.

TRUET TRIO: Lionel Messi, (t.v.), Neymar og Cristiano Ronaldo brukes alle i skremselspropaganda. Foto: Lluis Gene , AFP

• To av bildene fremsetter også direkte trusler mot mesterskapet og at det vil komme angrep på arenaene.

Dette er bare noen av bildene som har blitt publisert.

IS har også kommet med gjentatte oppfordringer til «ensomme ulver» og soldater hvor de bes om å utnytte enhver anledning til å utføre angrep på det som i utgangspunktet skal være en fotballfest.

Det internasjonale fotballforbundet FIFA har foreløpig ikke uttalt seg om truslene.