Christian Eriksen-perler sendte Åge Hareide og Danmark til VM: - En crazy feeling

DUBLIN (VG) (Irland-Danmark 1-5, 1-5 sammenlagt) «Kong Christian» scoret hat-trick, mens Nicklas Bendtner satte straffe da Danmark og Åge Hareide tok seg til VM med festfotball borte mot Irland.

– Det er vilt! Det er vilt! En drøm som går i oppfyllelse, stråler Pione Sisto på det Max-sendte intervjuet etter å ha vært med på å slå irene 5-1 på bortebane.

– Det var dette vi håpet på, drømte om og arbeidet om. Og jeg synes det er fortjent at vi står her med en VM-billett. Nå skal vi tilbake på hotellet, og så skal vi finne på noe moro, supplerer en glad Yussuf Poulsen.

– Det er en crazy feeling. Vi har kjempet i så lang tid sammen, melder danskenes store helt, Christian Eriksen.

Seieren betyr at Hareide kan juble etter å ha tatt Danmark til VM på første forsøk. Deres første mesterskap siden EM i 2012. Kampen ble kalt den viktigste på «evigheter».

Da vartet «Kong Christian» Eriksen opp med tre scoringer i verdensklasse etter en marerittstart på kampen. Til slutt ble det altså 5-1.



– Det er en ganske stor bragd, for Irland er ikke kjent for å slippe inn fem mål på hjemmebane. De er veldig tighte bakover, men i dag treffer vi på alt av det offensive. Det er en fantastisk gjeng av spillere jeg har. Det er makeløst. De har jobbet sammen og pushet hverandre. Det er en mentalt sterk gjeng, sier Åge Hareide til Max.



25-åring gamle Eriksen satte 2-1 så vakkert som det kan gjøres i 32. minutt. Tottenham-profilen klinket ballen via tverrliggeren og i mål fra 16-meteren med sin utmerkede høyrefot.

Før han startet: Hareide drømmer om å gjenskape 80-tallsmagi

Etter 63 minutter viste han fram kruttet i venstrefoten. Fra samme hold som ved 2-1 prikket han ballen elegant inn i hjørnet til 3-1 bak Darren Randholph.

Da kastet også Åge Hareide «trenerjakken» og sto bare i festtøyet kvelden ut. Passende nok. Han fikk senere enda et fyrverkeri å juble for fra sin nummer ti.

JUBEL: Åge Hareide jubler i front for VM-plass. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

0-0 i første kamp: Danmark pepet på

Bendtner-mål



Ti minutter senere fullførte fantastiske Eriksen hat-tricket. Stephen Ward bommet på en klarering og ballen ble liggende fri inne i 16-meteren. Eriksen takket og bukket med å hamre ballen opp i krysset.

Dermed har han scoret 11 mål på 12 kamper i kvaliken.

– Jeg tror denne (kampen) er på toppen (av listen min). Jeg var veldig spent, og det er dette man drømmer om, sier Eriksen til Max.

KONGEN: Danmark er klare for VM etter festfotball i Irland. Christian Eriksen (nærmest) scoret tre nydelig mål. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hareide satte inn Rosenborgs Nicklas Bendtner fra benken syv minutter før slutt. Han skaffet straffe i 90. minutt. Og ikke nok med det. Bendtner tok den selv og satte inn 5-1 med en prikkfri straffe.



– Det var helt perfekt. Jeg tvilte ikke et sekund på at vi skulle ta seieren i dag. Det var så mye tro, sier Nicklas Bendtner.



Grusom start



Men kvelden ble ikke helt bekymringsløs for danskene. «Drengene» kom skrekkelig i gang på Aviva Stadium. Shane Duffy utnyttet en klønete innvolvering av Nicolai Jørgensen og Kasper Schmeichel etter fem minutter. Deretter hadde Danmark og Irland to sjanser hver før utligningen kom.

– Heldigvis var det 85 minutter igjen, så da hadde vi lang tid på å utligne. Det er derfor det er så viktig å ikke slippe inn mål hjemme. Da vi fikk 1-1, så døde det litt, og da vi fikk 2-1, så var det gjort, sier Hareide.

Kampfakta: Irland – Danmark 1-5 (1-2), sammenlagt 1-5 Mål: 1-0 Shane Duffy (6), 1-1 Cyrus Christie (selvmål 29), 1-2 Christian Eriksen (32), 1-3 Eriksen (63), 1-4 Eriksen (74), 1-5 Nicklas Bendtner (str. 90).

Hareide i fjor høst: - Jeg er mindre aggresiv

Andreas Christensen kranglet ballen i mål via Cyrus Christie som sto på stolpen i 29. minutt. Derfra og ut var Danmark anført av Christian Eriksen overlegne.

Andre omgang ble aldri så spennende som Irland håpet på. Danmark tar dermed følge med Sverige og Island fra Skandinavia til Russland.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi dreit oss ut. Vi fikk en god start... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er knust... Det har vært en lang kvalifisering, og vi har skuffet oss selv, sier en gråtkvalt James McClean på direkten.

Husker du? Dette er ordet Hareide «ba om»

To straffer og flotte mål i scoringsfest:

PS! Hareide trente Norge mellom 2004-2008. Det endte uten mesterskap.

PS2! Rosenborg-spillerne Mike Jensen ble sittende på benken gjennom hele kampen, mens Nicklas Bendtner fikk syv minutter som innbytter.

PS3! På eget gress må vi tilbake til 12. oktober 2012 for å finne et styggere tap for Irland. Da ble det 1-6 mot Tyskland i VM-kvaliken. Det er også irenes verste hjemmetap.