Bendtner mener seg snytt for mål da Danmark sikret VM-playoff: – Det var ikke offside

(Danmark – Romania 1–1) Nicklas Bendtner (29) fikk stående applaus fra tribunen, men slakt i dansk avis, da han hjalp Danmark til VM-playoff.

Sist gang Nicklas Bendtner (29) startet en landskamp ble han totalt overskygget av en annen navngjeten spiss. I kampen da Zlatan Ibrahimović (36) «pensjonerte hele Danmark» 17. november 2015 og sendte Sverige til EM, tuslet Bendtner av en halv time før slutt.

SERVITØR: Nicklas Bendtner (i midten) skaffet straffen som Christian Eriksen (til venstre) iskaldt brukte for å sende Danmark i ledelsen. Foto: Scanpix Denmark , Reuters

Deretter ble Åge Hareide dansk landslagssjef og Bendtner måtte se landsmennene spille fra TV-sofaen i nesten to år, frem til nordmannen henten ham tilbake før 4-0-seieren over Polen.

Søndag var Bendtner tilbake i startoppstillingen, og rakk på 70 minutter å bli sentral da Danmark sikret VM-playoff.

Mener har ble snytt for mål

Bendtners comeback fra start blandene følelser hos danske eksperter, og BT gir ham nest dårligste karakter etter kampen hvor han var involvert i det meste - på godt og vondt.

Det begynte da han etter en halvt time bommet alene med keeper etter et nydelig gjennomspill av Christian Eriksen.

Få minutter senere satt ballen i nettet, men da mente linjedommeren at Rosenborg-spissen var offside på Eriksens pasning.

Reprisen viste at offsiden i beste fall var hårfin, og få på tribunene var enige med dommerne.

– Vi føler oss bortdømt, men vi skal være positive. Men det var ikke offside, sier Bendtner selv til danske Kanal 6 etter kampen ifølge dansk TV 2.

Én time ut i kampen fikk derimot Hareide betalt for å la Bendtner starte, da spissen ble revet ned innenfor Romanias 16-meter av Cristian Ganea.

KREVER MER: Åge Hareide er kun to kamper unna å føre Danmark til VM, men han var ikke fornøyd med det han så søndag kveld. Foto: Liselotte Sabroe , AFP

Dommer Deniz Aytekin pekte på straffemerket, og Christian Eriksen var ikke vond å be. Iskald scoret han i sin sjette landskamp på rad, hans tolvte mål på 16 kamper under Hareide og han åttende i VM-kvalifiseringen - og sikret playoff-plassen for danskene.

Rett etterpå så kampen avgjort ut, da Cristian Ganea på kort tid rev den sin andre danske og fikk marsjorde.

Før kampen var det en liten mulighet for at Danmark kunne gå rett til VM, hvis de vant og Polen tapte hjemme mot Montenegro.

I noen få, spennende minutter søndag kveld så den muligheten nesten realistisk ut, da Montenegro i det 83. minutt utlignet til 2-2 etter å ga vært under 0-2.

Men ting snur fort i fotball.

For først tok Polen igjen ledelsen, og deretter sprakk det danske forsvaret. Og - for å understreke poenget - økte Polens til 4-2.

Dermed er Polen gruppevinnere og klare for VM. Danmark er sikret playoff som én av de åtte beste gruppetoerne.

Uansett hvem de nå skal møte, er Åge Hareide sikker på én ting: Danmark må spille bedre enn mot Romania, om de skal komme seg til VM.

– Vi skulle avgjort denne kampen. Vi gjorde en amatørfeil da de scoret, men slik er det. Vi må vise en annen standard i playoff, sier nordmannen til Danmarks Radio.

Andre resultater i gruppe E:

Polen – Montenegro 4–2

Kasakhstan – Armenia 1–1