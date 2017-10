Argentina må vinne i 2900 m høyde: – De får ikke det beste ut av Messi

Argentinas avgjørende VM-kvalik-kamp går i 2900 meters høyde. – Lionel Messi har en helt annen rolle på landslaget enn i Barcelona, og de får ikke det beste ut av ham, mener Terje Liverød.

Han har bedre kontakter enn de fleste i søramerikansk fotball og tilbringer mesteparten av tiden sin i den delen av verden.

– Argentina har det som på papiret burde være verdens beste angrepsrekke, likevel sliter de i VM-kvalifiseringen, konstaterer Liverød.

Natt til fredag ble det bare 0–0 mot Peru. Bare én kamp gjenstår i kvaliken. Om Argentina vinner mot Ecuador, er de sikret minst playoff mot Oseania-kvalifiseringen. Brasil er allerede VM-klare, men de seks neste lagene kjemper om de tre resterende plassene, samt playoff-plassen.

Trolig vil bare seier holde til direkte VM-plass eller playoff-plass. Det finnes imidlertid en mulighet til playoff-plass også ved uavgjort, om Paraguay skulle avgi poeng og Peru taper mot Colombia.

– En fryktelig vanskelig kamp, mener Liverød om at Argentina møter Ecuador på bortebane.

– Kampen går i 2900 meters høyde. Lykken er at Ecuador allerede er utslått. Men Ecuador vil likevel gjøre alt for å slå ut Argentina. Alle søramerikanske land elsker å slå ut Argentina, bortsett fra Uruguay, sier Liverød.

– I så stor høyde går ballen raskere og får en annen sprett.

Terje Liverød mener at Messi på landslaget «stanger» og ikke har de samme rommene å bevege seg i som han har i Barcelona.

– Argentina kan stille 50 landslag som er bedre enn Peru. Spillerne på det peruanske laget ville knapt ha spilt i eliteserien i Argentina. Likevel klarer de ikke å prestere.

Terje Liverød mener at problemene i argentinsk fotball i stor grad skyldes ledelsen.

– Ledelsen av det argentinske fotballforbundet har vært en katastrofe i 40 år. Det reflekteres også gjennom manglende styring av landslaget og landslagstrener. Det forplanter seg. Folk er oppgitt over kaoset.

– Jeg tror egentlig ikke dette har med spillerne å gjøre.

Argentinske aviser er i fistel fredag.

«Hvorfor scorer ikke landslaget mål?» spør Olé.

«Det argentinske landslaget får skylde seg selv. De har satt seg selv i en komplisert situasjon som er veldig ubekvem», mener Clarin.

Hva synes du? Bedøm selv:

Landslagstrener Jorge Sampaoli satset, ifølge ESPN, på «feilfotede» kanter, noe som gjorde at disse dro seg innover i banen (Angel Di Maria og Alejandro Gomez) – og ble et ganske enkelt bytte for defensive Peru.

Statistikken taler ikke for Argentina. De har tapt to av sine tre siste kamper i Ecuadors hovedstad Quito. På den annen side: Ecuador har tapt sine fem siste kvalikkamper.

De to lagene som ligger foran Argentina på tabellen, Colombia og Peru, møtes. Paraguay, som ligger på plassen bak Argentina, har en tilsynelatende lett oppgave i hjemmekamp mot Venezuela.

Argentina har vært med i samtlige VM-sluttspill siden 1970.