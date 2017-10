Island knuste Tyrkia - nesten klare for Russland-VM

(Tyrkia – Island 0-3) De slo ut England og spilte kvartfinale i EM i fjor. Nå kan Island være på vei mot et nytt fotballeventyr i Russland-VM neste år.

3–0 over Tyrkia er ikke bare sterkt. Det er en bekreftelse på at heltene fra Sagaøya har befestet sin posisjon i internasjonal fotball. Og det er ingen grunn til å la seg sjokkere lenger.

Men de kan takke sine nordiske naboer Finland for at de har fått tidenes gave. Finnene utlignet til 1–1 mot Kroatia i sluttfasen. Island leder nå gruppe I med to poeng. Seier over Kosovo mandag, så er de klare for VM, for første gang i historien.

Les også: Slik slo de England ut av EM

I løpet av syv minutter i 1. omgang satte de Tyrkia sjakk matt på bortebane i den varme kvelden i Eskisehir med to vidunderlige scoringer. Først feide Johan Gudmundsson inn ledermålet. Det første målet for Burnley-spilleren i VM-kvalifiseringen. Så banket Birkir Bjarnason (Aston Villa) til, og doblet ledelsen.



Alt avgjort



Fire minutter ut i 2. omgang var alt avgjort. Kári Árnason (Aberdeen) flikket inn det tredje for kvelden, frekt og fint.

Det ble dødsens stille i tyrkernes heksegryte. Bildet av jublende islendinger – og en smørblid landslagssjef Heimir Hallgrímsson på sidelinjen – var bildet på en knust VM-drøm for Tyrkia. Og et levende håp om at Island fortsatt kan vinne gruppe I.

Kroatia toppet tabellen på bedre målforskjell enn Island. Men rotet alt vekk i sluttsekundene på hjemmebane da Pyry Soiri scoret på vakkert vis

Sjekk denne: Island til EM på halvparten av Norges budsjett

Mandag kveld møtes Island og Kosovo i Reykjavik. Mens Kroatia spiller borte mot Ukraina. Et Ukraina som fortsatt har play off-plassen å spille for. Og det er åpenbart en fordel for islendingene.

Island noterte seg for to store sjanser før de fikk uttelling. Først banket Gylfi Sigurdsson (Everton) til med et godt volleyskudd. Så hadde Ragnar Sigurdsson (Rubin Kazan) en heading som tyrkerne fikk avverget på streken.

Full kontroll



Stram offensiv organisering og full fart på overganger. Og noen effektive langpasninger. Slik tok Island fullstendig kontroll på kampen.

To ganger var den tidligere Viking-spilleren Jón Dadi Bödvarsson (Reading) nest siste mann på ballen. Først frispilte han Johan Gudmundsson til 0–1. Så gjorde han forarbeidet til 0–2. Det var et kunstverk. Tre tyrkere ble lurt før en annen ex Viking-spiller, Birkir Bjarnason, klinket ballen i mål.

0–3 kom etter en corner. Aron Gunnarsson (Cardiff) ekspederte ballen inn i feltet. Arnason smatt inn, og scoret fra en meters hold.