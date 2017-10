Politiet mener PSG-eieren bestakk FIFA-topp med luksusvilla

Italiensk politi mener PSG-eier Nasser al-Khelaifi brukte en villa verdt 65 millioner kroner til å skaffe seg TV-rettighetene til VM i fotball.

Nasser al-Khelaifi er sjef for TV-selskapet beIN Media Group, som har sikret seg TV-rettighetene for fotball-VM frem til 2030.

Men måten han skaffet dem på var alt annet enn fair play, ifølge italiensk politi.

Al-Khelaifi er trukket inn i en pågående etterforskning av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Italiensk politi mener den styrtrike 43-åringen fra Qatar bestakk tidligere generalsekretær Jerome Valcke for å sikre seg TV-rettighetene til fotball-VM.

The Guardian skriver at en villa i Porto Cervo i Sardinia, verdsatt til hele 65 millioner kroner, ifølge politiet ble brukt som bestikkelse.

PSG-EIER: Nasser al-Khelaifi. Foto: Stephane Mahe , Reuters

Politiet har beslaglagt villaen, som de mener Al-Khelaifi gjorde tilgjengelig for Valcke mellom 2007 til han fikk sparken som generalsekretær i 2016, etter en rekke korrupsjonsanklager. Dette gjorde Al-Khelaifi for å sørge for at beIN sikret seg TV-rettighetene til fotball-VM, ifølge politiet.

Italiensk politi opplyste på en pressekonferanse fredag at boligen på Sardinia er eid av et internasjonalt eiendomsselskap. Politiet viste også frem en video som viste at eiendommen, med pent opparbeidet hage, var beslaglagt.

Ifølge The Guardian ble Jerome Valcke avhørt om saken på torsdag, samme dag som politiet hadde en razzia i lokalene til beIN i Paris. Al-Khelaifi var ikke til stede under razziaen, som ble utført av franske myndigheter og sveitsiske etterforskere.

TV-selskapet beIN har i etterkant kommet med en uttalelse hvor de avviser alle anklager. I uttalelsen heter det også at de vil samarbeide med myndighetene fullt og helt, og ikke er urolige for hva etterforskningen vil avdekke.

ETTERFORSKES: FIFAs tidligere generalsekretær Jerome Valcke, fotografert i 2014. Foto: Arnd Wiegmann , Reuters

Også i tre andre land utførte sveitsiske etterforskere razziaer torsdag, skriver nyhetsbyrået AP. Sveitserne er i gang med en bred etterforskning av FIFA i forbindelse med VM-tildelingene til Russland i 2018 og Qatar i 2022.

Sveitsiske myndigheter har etterforsket Al-Khelaifi og Valcke siden mars i år. Også en tredje, ikke identifisert finansmann er involvert i saken. De tre er blant annet mistenkt for bestikkelser og bedrageri, skriver New York Times.

«Vi mistenker at Jerome Valcke mottok urettmessige fordeler fra en finansmann som jobbet med sportsrettigheter i forbindelse med tildelingen av mediarettigheter i enkelte land for VM i 2018, 2022, 2026 og 2030, og fra Nasser al-Khelaifi i forbindelse med mediarettighetene i enkelte land for fotball-VM i 2026 og 2030», heter det i en uttalelse fra de sveitsiske etterforskerne.

Al-Khelaifi skal ikke selv ha blitt avhørt i saken.

43-åringen er en tidligere tennisspiller som nå er forretningsmann og styreleder i både den franske fotballklubben Paris Saint Germain, beIN og investeringsselskapet Qatar Sports Investments (QSI).

QSI kjøpte PSG i juni 2011 og har siden spyttet inn enorme pengebeløp i den franske storklubben.

Fotballklubben er ikke involvert i saken, men FIFA kan ifølge The Guardian suspendere klubbpresidenten fra å jobbe med fotball mens saken etterforskes av deres etiske komité. FIFA opplyser imidlertid fredag at Al-Khelaifi foreløpig ikke er under etterforskning av komitéen.

Valcke er for tiden suspendert for all jobbing med fotball i ti år. Han har foreløpig ikke uttalt seg om båndene til Al-Khelaifi, men er gjengitt av den kinesiske nyhetskanalen CGTN nylig på at «det tar år å bygge opp sitt rykte, men at bare tar ett sekund å ødelegge den».

– Jeg har ro og fred sammen med familien, og det er det eneste som står sterkt i min verden. Det vil jeg beskytte, uttalte Valcke i forbindelse med at han var i Lausanne for å levere sin anke på suspensjonsbeslutningen ved Den internasjonale voldgiftsretten for sport.