Hevder FIFA-topper fikk 8,2 mill. hver for å gi VM til Qatar

Tre FIFA-topper skal ha mottatt 8,2 millioner kroner hver for å stemme på Qatar-VM. Det hevder forretningsmannen Alejandro Burzaco (53).

Argentineren har servert påstanden under ed i New York hvor det rettslige korrupsjonsoppgjøret mot Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) pågår. Burzaco navngir tre styremedlemmer i FIFA.

Les også: Blatter trekker seg som FIFA-president

Det er avdøde Julio Grondona (gikk bort 2014), som tidligere var visepresident i FIFA, og fotballpresident i Argentina. Ricardo Teixeira (70). Tidligere fotballpresident i Brasil, og svigersønn til tidligere FIFA-president João Havelange. I tillegg til Nicolas Leoz (89) fra Paraguay. Tidligere sjef for det søramerikanske fotballforbundet CONMEBOL.

Under VM-avstemningen i Zürich 2. desember 2010 ble det avgjort av Qatar skulle arrangere VM. I andre runde gikk Japan ut med to stemmer, USA og Sør-Korea fikk fem stemmer, mens ti stemmer gikk til Qatar.

Det oste avtalt spill. Nå forteller Burzaco, som hadde en fremtredende posisjon i forhold til TV-avtaler, om hva som hendte. Ifølge tyske Bild skjedde det dramatiske endringer mellom de to stemmerundene. Men ikke før det kom haugevis av dollar på bordet.

Sjekk denne: Putin: – Blatter burde fått Fredsprisen

– Grondona sa til meg at Leoz først hadde stemt på Japan, men hadde bestemt seg for Sør-Korea i neste runde. Men under en pause skal han ha sagt til Teixeira og Leoz: «Hva er dere for slags idioter som er de eneste som ikke stemmer på Qatar?»

Qatar slo USA med 14–8 i «finalen». Daværende FIFA-president Sepp Blatter åpnet konvolutten. Fotballverden fikk hakeslepp.

Burzaco er første vitne i en rettssak mot 42 personer med tilknytning til FIFA. Det er avslørt hundre lovstridige saker med 200 millioner dollar involvert. Argentineren erklærte seg skyldig i 2015. Han fortalte FBI at han hadde en viktig rolle i korrupsjonsnettverket til FIFA. Nå samarbeider han med de amerikanske påtalemyndigheten.

Les også: Slik er den omfattende FIFA-skandalen

– Pengene ble overført fra konti i Sveits, eller gitt ut i kontanter, som var lagt i poser, sier Alejandro Burzaco.