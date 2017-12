Hevder FIFA fjernet mannen som etterforsket OL-utestengt VM-sjef

FIFA-president Gianni Infantino (47) skal ha valgt å stoppe etterforskningen i frykt for et mislykket Russland-VM.

Den sveitsiske advokaten Corne»l Borbély ledet etterforskningen av den russiske visepresidenten, fotballpresidenten og VM-sjefen Vitaly Mutkos rolle i den russiske dopingskandalen som endte i OL-utestengelse for landet – og livstidsutestengelse for Mutko.

Nå skriver The Guardian at Borbély, som var leder for FIFAs etiske komité, plutselig ble fjernet fra sin stilling i mai, midt under etterforskningen av Mutko.

Kommentar: Skandalen er ikke over

Dersom Borbély hadde falt ned på samme konklusjon som WADA og IOC, om at Mutko var direkte involvert i det statsstøttede dopingprogrammet, ville Mutko blitt utestengt fra fotballen.

FIFA-president Infantino skal ha stoppet etterforskningen av Mutko i frykt for at en utestengelse av VM-sjefen ville skadet mulighetene for et vellykket mesterskap i Russland.

Bakgrunn: Han er utestengt fra OL på livstid. Nå skal Putins mann være øverste sjef for fotball-VM.

Her utestenger han Russland fra OL:

– Sa at VM ville bli en katastrofe

Den portugisiske juristen Miguel Maduro, en annen leder for den etiske komiteen i FIFA, ble også fjernet fra sin stilling samtidig som Borbély. Ifølge The Guardian har Maduro uttalt at han fikk beskjed av FIFAs generalsekretær Fatma Samoura om å erklære Mutko som habil til å lede organisasjonskomiteen til VM i Russland.

Les også: Fotball-VM utvides til 48 lag

– Hun sa at VM ville bli en katastrofe, og at posisjonen til president Infantino ville stå i fare som følge av det, sa Maduro.

Tirsdag ble Vitaly Mutko, som siden 2008 har vært president Vladimir Putins mest betrodde mann innen idrett, utestengt fra OL på livstid.

Dette mener VG-kommentator Leif Welhaven om Russlands utestengelse:

– Påvirker ikke forberedelsene

Men foreløpig har ikke FIFA uttrykt at de ønsker å kvitte seg med mannen som også er sjef for hele fotball-VM i Russland neste sommer.

«IOCs avgjørelse påvirker ikke forberedelsene til fotball-VM i 2018. Vi fortsetter arbeidet med å levere det beste mesterskapet noensinne», skrev FIFA i en uttalelse.

Les mer: Dette mener Vladimir Putin om utestengelsen

Under trekningen av gruppespillet i VM, som fant sted fredag 1. desember i Moskva, ble FIFA-president Infantino konfrontert med sjansen for at Russland kan utestenges fra OL.

– Hva gjelder FIFA, så er svaret enkelt: Det påvirker ikke oss. Jeg kan ikke se hvordan det skulle være tilfelle. Vi er her for å snakke om fotball, om VM, og ikke om OL, svarte Infantino.