Lionel Messi tangerte Gerd Müller som mestscorende spiller

(Villarreal-Barcelona 0-2) Lionel Messi (30) har nå scoret 525 mål for Barcelona. Det er tangering av Gerd Müllers (72) Europarekord fra 70-tallet.

Argentineren doblet for Barcelona like før slutt etter å ha scoret elegant alene med keeper. Det er altså 525. gang han scorer for Barcelona siden debuten som 17-åring i 2004.

Det er Barcelona selv som melder det på sin Twitter-konto.

Dermed er han likt med den tidligere tyske storscoreren Gerd Müller om å score flest mål for en og samme klubb i de store ligaene (Spania, Tyskland, England, Italia og Frankrike) i Europa.

Verdensrekorden innehar fortsatt Pele (77). Han skal ha scoret enten 643 eller 646 mål for Santos i Brasil, ifølge The Guardian. Uwe Seeler (81) scoret 507 ganger i Hamburg.

Seieren over Villarreal søndag er Messis 300. i La Liga i hans 397 seriekamper for Barcelona.

Slik skjedde Messis rekordtangering:

Messi-statistikk for både Argentina og Barcelona: Kamper: 729 Mål: 586 (525 for Barcelona) Assist: 236 Gullballen: 5 ganger VMs beste spiller: 2014 (tapte finalen mot Tyskland) La Liga-tittel: 8 ganger Champions League-tittel: 4 ganger

Luis Suarez satte 1-0 for Barcelona etter 72 minutter. Uruguyanerens sjette mål i serien foreløpig. Målet kom etter svært delikat angrepsspill fra katalanerne.

Med trepoengeren borte mot Villarreal er Barcelona fem poeng foran Valencia. Ned til hovedstadslagene Atletico Madrid og Real Madrid er det henholdsvis seks og åtte poeng.

Barcelona og Real Madrid møtes til gigantoppgjør lille juleaften. Real Madrid slo Sevilla 5-0 lørdag.

Messi er toppscorer i den spanske toppdivisjonen med 13 mål, tre flere enn Valencias spydspiss Simone Zaza. Cristiano Ronaldo har kun fire mål etter 15 runder.