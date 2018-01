Kane passerte Sheringham etter «to kjappe» i FA-cupen

(Tottenham-AFC Wimbledon 3-0) Tottenham slet i en drøy time mot laget fra nivå tre, men avanserte i FA-cupen – som vanlig mye takket være Harry Kane (24).

Kane var med fra start på et B-preget Tottenham-lag, og bortelaget hadde et par store sjanser i førsteomgang. Blant annet et skudd som Tottenhams vikar-keeper Michel Vorm fikk slått i tverrliggeren.

Det sto målløst helt frem til 63 minutter var spilt på Wembley. Moussa Sissoko la inn, og en presset Kane fikk lirket ballen i nettet.

Det gikk bare 111 sekunder før samme mann hadde ordnet 2–0. Fra kloss hold satte han inn en retur fra AFC Wimbledon-keeper George Long.

Dermed står Kane bokført med 125 scoringer for Tottenham, og det er én mer enn velkjente Teddy Sheringham. Han spilte 277 kamper for Spurs i to perioder, mens Kane nå har passert ham etter bare 190 kamper.

Øverst på listen over de mestscorende spillerne i klubben er for øvrig Jimmy Greaves med 266 mål på 379 kamper. Bobby Smith har 208 scoringer, og Martin Chivers er nummer tre med 174. Kane ligger for øyeblikket på niendeplass.

Mot AFC Wimbledon ble det ikke flere scoringer for Kane, men han var også på banen da Jan Verthongen fastsatte sluttresultatet til 3–0 etter 72 minutter.

I det 79. minutt ble Kane byttet ut, og har muligens spart litt krutt til hjemmekampen mot Everton i Premier League neste helg.

KLUBBLEGENDE: Teddy Sheringham har en solid status i Tottenham. Her feirer han med Robbie Keane på ryggen etter en scoring mot West Ham i september 2002. Foto: Russell Boyce , Reuters

FA-cup, 3. runde:



Newport–Leeds 2–1 (0–1)

Mål: 0–1 Gaetano Berardi (9), 1–1 Conor Shaughnessy (selvmål 76), 2–1 Shawn McCoulsky (89).

6887 tilskuere.

Rødt kort: Samu Sáiz (90), Leeds.

Shrewsbury–West Ham 0–0

9535 tilskuere.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for West Ham.

Tottenham–AFC Wimbledon 3–0 (0–0)

Mål: 1–0 Harry Kane (63), 2–0 Kane (65), 3–0 Jan Vertonghen (71).

47.527 tilskuere.

Nottingham Forest – Arsenal 4-2 (2-1)

Mål: 1-0 Eric Lichaj (20), 1-1 Per Mertesacker (23), 2-1 Lichaj (44), 3-1 Ben Brereton (str. 64), 3-2 Danny Welbeck (79), 4-2 Kieran Dowell (str. 85).

27.182 tilskuere.

Rødt kort: Joe Worrall (89), Nottingham Forest.