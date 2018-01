Forest sendte Arsenal ut av FA-cupen

(Nottingham Forest–Arsenal 4-2) Nottingham Forest sto med to poeng på sine fem siste kamper i Championship, men i kveld sendte de tittelforsvarer Arsenal og manager Arsène Wenger ut av FA-cupen.

Det er første gang siden 1996 at Arsenal ryker ut av tredje runde i FA-cupen – samme år som Arsène Wenger tok over managerjobben i klubben. I kveld satt han på tribunen, og så at et reservepreget Arsenal-lag for første gang under hans ledelse ikke avanserer til fjerde runde.

Wenger fikk for to dager siden en tre kampers karantene fra benken av FA etter sin oppførsel i forbindelse med 1-1-kampen mot WBA på nyttårsaften.

Mot den gamle storklubben Nottingham Forest ble det mer fortvilelse, og flere kontroverser. Arsenal måtte blant annet tåle to baklengsmål på straffespark – det siste meget omdiskutert.

Etter kampen fortalte han hvordan det var å se cuptapet fra tribunen:

– Det var veldig frustrerende, og uheldigvis måtte jeg på toppen av det se laget tape. Vi spilte mot et veldig godt Forest-lag som var skarpt og fokusert. Duellene var avgjørende, og prestasjonen vår var ikke god nok, sa Wenger ifølge BBC.

Han forklarte deet reservepregede laget med at mange spillere var skadet, og at de møter Chelsea i ligacupsemifinalen om få dager.

– Jeg mener vi hadde et erfarent lag med åtte eller ni landslagsspillere. Når man spiller mot et lag som Forest er det vanskelig å slå, og defensivt kan man ikke gjøre de feilene vi gjorde, sa Wenger.

Marerittet startet etter 20 minutter. Da sørget Forests amerikanske høyreback Eric Lichaj for 1–0 med en heading etter et frispark.

Fire minutter senere utlignet Arsenal-stopper Per Mertesacker på nesten samme vis. Han headet først et frispark-innlegg i stolpen, men satte selv inn returen.

Rett før pause fikk backen Lichaj kjempetreff da han limte ballen oppe i krysset til høyre for Arsenal-keeper David Ospina.

Så var det 18 år gamle Ben Brereton sin tur, stortalentet som jages av flere Premier League-klubber. Han fikk sjansen fra straffemerket etter at Rob Holding hadde felt Matty Cash. Bereten scoret sikkert.

Så reduserte Danny Welbeck til 3–2 etter en keepertabbe i det 79. minutt, og Arsenal-fansen øynet håp.

SÅ ELENDIGHETEN FRA TRIBUNEN: Arsene Wenger fortviler sammen med keepertrener Jens Lehmann. Bak sitter for øvrig David O'Leary, blant annet tidligere Arsenal-spiller og Leeds-manager. Ved siden av ham sitter Pat Rice, som i 16 år var Wengers assistent. Foto: Carl Recine , Reuters

Det ble knust da tidligere Arsenal-spiller Armand Traoreble felt av Mathieu Debuchy. Kieran Dowell tok straffen, men skled i det han skulle skyte og touchet etter alt å dømme ballen to ganger før den gikk inn midt i målet til Ospinha.

Dommer Jonathan Moss konfererte med assistenten, men godkjente målet.

Arsenal maktet ikke å redusere igjen, til tross for at Forest fullførte med ti mann fordi Joe Worrall ble utvist i det 89. minutt.

FA-cupseieren kom overraskende for mange Forest-supportere som har hatt lite å juble for denne sesongen. Laget ligger på 14. plass i Championship, og har tatt bare to poeng på sine fem siste kamper i ligaen. På nyttårsaften fikk Mark Warburton sparken som manager, og nå er det tidligere juniortrener Gary Brazil som har det midlertidige manageransvaret.

Nå skal han trolig lede laget i fjerde runde i den tradisjonsrike FA-cupen.

Arsenal vant turneringen forrige sesong, men er nå inne i en blytung periode. Tre av de fire siste kampene i ligaen har endt med uavgjort, og laget har nå sluppet inn 12 mål på sine siste fem kamper.

PS! Arsenal startet med et svært reservepreget mannskap. Trolig mye på grunn av onsdagens semifinale i ligacupen borte mot Chelsea. Returmøtet der er 24. januar.

Engelsk FA-cup, 3. runde:

Newport – Leeds 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Gaetano Berardi (9), 1-1 Conor Shaughnessy (selvmål 76), 2-1 Shawn McCoulsky (89).

6887 tilskuere.

Rødt kort: Samu Sáiz (90), Leeds.

Nottingham Forest – Arsenal 4-2 (2-1)

Mål: 1-0 Eric Lichaj (20), 1-1 Per Mertesacker (23), 2-1 Lichaj (44), 3-1 Ben Brereton (str. 64), 3-2 Danny Welbeck (79), 4-2 Kieran Dowell (str. 85).

27.182 tilskuere.

Rødt kort: Joe Worrall (89), Nottingham Forest.

Shrewsbury – West Ham 0-0

9535 tilskuere.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for West Ham.

Tottenham – AFC Wimbledon 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Harry Kane (63), 2-0 Kane (65), 3-0 Jan Vertonghen (71).

47.527 tilskuere.