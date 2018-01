FA skal granske rasisme-påstander i Liverpool-Everton-kampen

Det ble hett mellom Evertons Mason Holgate og Liverpools Roberto Firmino i fredagens derby i FA-cupen . Nå skal det engelske fotballforbundet granske rasisme-påstander.

Holgate dyttet Firmino helt inn på tribunen i kampen. Etterpå var det et voldsomt munnhuggeri mellom dem, uten at dommeren ga noen av dem gult kort.

Nå skal FA undersøke påstander om Holgate kom med rasistiske tilrop mot Firmino, skriver Daily Mail. Telegraph derimot skriver at det er Firmino som skal ha kommet med rasistiske uttalelser.

AMPERT: Dommer Robert Madley måtte skille Evertons Mason Holgate (t.v.) og Liverpools Roberto Firmino i fredagens derby på Anfield. Foto: Carl Recine , Reuters

Firmino kom med noen kraftige tilrop mot Holgate etter at han ble dyttet ut av banen, mens Holgate skal ha svart på en måte som kan ha vært rasistisk, ifølge Daily Mails versjon.

Telegraph derimot skriver at Holgate fortalte dommeren at han var offer for rasisme.

Ifølge avisen skal TV-kameraenes ha fanget opp det som ble sagt.

Jürgen Klopp sa etter kampen at det var unødvendig gjort av Holgate å dytte Firmino ut av banen, mens Everton-sjef Sam Allardyce sa at han skulle snakke med sin elev om hva som egentlig skjedde.

Dommer Robert Madley ble oppsøkt av både Holgate og en Everton-leder etter kampen.

Liverpool sier i en uttalelse at de ønsker å bidra til å opplyse saken.

– Både klubb og spiller vil fullt ut samarbeide med de relevante myndigheter for å sikre at fakta blir etablert, dersom det anses nødvendig eller de blir forespurt, sa en talsmann for Liverpool, ifølge BBC.

Drillo hyllet i Viasat-studio at Madley valgte å blåse kampen videre etter det som skjedde - uten å gi noen av kamphanene kort. Det skjedde etter at Madley hadde konferert med fjerdedommeren.

Oppgjøret endte 2-1 til Liverpool etter en sen matchvinnerscoring av nyinnkjøpte Virgil van Dijk.

– Det var ikke nødvendig av Mason Holgate å gi Firmino den dytten, det var virkelig farlig, og spillere gjør normalt ikke sånn, kommenterte Jürgen Klopp etter kampen ifølge BBC.

Han visste på det tidspunktet ikke noe om rasisme-påstandene.

Dommeren hørte trolig alt som ble sagt, og hans rapport blir derfor svært avgjørende. Ifølge Daily Mail snakket Firmino portugisisk.