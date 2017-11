Rooney støtter managervikaren etter ny Europa-flause

Etter at Everton ble knust 5-1 av Atalanta var ikke Wayne Rooney (32) snau i lovprisningen av vikarsjef David Unsworth (44).

Everton hadde en ørliten sjanse til å tenne håpet om Euopa League-avansement torsdag kveld, men isteden ble det nok en ydmykelse for Premier League-klubben.

For selv om Sandro Ramírez (22) reduserte til 1-2 etter 71 minutter hjemme mot Atalanta, røk de til slutt på et stygt hjemmetap.

I det 88. minutt og på overtid gjorde den danske landslagsspissen Andreas Corneliussen (24) ydmykelsen total da han scoret 1-4 og 1-5.

TØRKET AV GLISET: David Unsworth gliste bredt før forrige helgs seriekamp mot Crystal Palace, men hadde lite å smile for mot Atalanta. Foto: Tolga Akmen , Reuters

Dermed står de med ett skarve poeng etter fem kamper i gruppe E, og alt håp om mer Europa-spill på nyåret er borte.

– Det er sånn sesongen vår har vært, vi kan ikke gi bort billige mål. Når de tar på Everton-trøyen må de spille med stolthet og innsats, og det gjorde de ikke, sa Evertons midlertidige manager David Unsworth til BT Sport etter kampen.

Rooney-støtte til vikaren



Etter at 44-åringen tok over tømmene på Goodison Park har de tatt fire poeng i serien, men i Europa har de tilsammen tapt 1-8 mot borte mot Lyon og hjemme mot Atalanta.

En rekke navn, som Watford-manager Marcos Silva (40) og RB Leipzigs-sportsdirektør Ralf Rangnick (59), er nevnt som potensielle erstattere etter at Ronald Koeman fikk sparken.

Men enn så lenge er Unsworth vikar, og han får støtte fra Evertons store stjerne: Wayne Rooney (32).

– Det har vært et positivt bytte med tanke på prestasjoner, sett bort fra i kveld, sa den hjemvendte Everton-sønnen til BT Sport etter torsdagens tap.

– Det er opp til styret, det er deres avgjørelse. Siden David kom inn har det vært en strålende atmosfære i spillergruppen, noen positive resultater og spillerne liker treningene. Styret har en avgjørelse å ta, og jeg er sikker på at de jobber med den, fortsatte han.

– Dårlig smak i munnen

Selv Unsworth ifølge Rooney har spillernes støtte, gikk ikke gesten begge veier torsdag kveld. Manager-vikaren var ikke nådig mot spillere etter braktapet.

– Jeg sa før kampen at fansen har betalt mye penger for å komme og se. Fansen drar herfra med en dårlig smak i munnen, og det gjør jeg også. Jeg ba spillerne gjøre det vanskelig for meg å sette det ut av laget til søndag, men de fleste gjorde det veldig enkelt, sa han ifølge BBC etter kampen.

Søndag skal Everton spille borte mot Southampton i serien. Med tap kan de falle ned på nedrykksplass.

