Zenit beskylder Rosenborg for ikke å ha «vandal-sikre» seter

Tribunebråket på Lerkendal når nye høyder: Zenit St. Petersburg beskylder nå Rosenborg for ikke å ha «vandal-sikre» seter på gjestetribunen.

De 600 Zenit-supporterne som var på plass i Trondheim skal ha ødelagt minst 80 seter, fortalte RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug fredag.

Zenits presseavdeling har nå meddelt seg til nyhetsbyrået Tass. Der uttaler de blant annet sektoren der Zeit-supporterne sto ikke var «aktiv supportervirksomhet».

– Og det er i strid med internasjonal praksis at den ikke er utstyrt med vandal-sikre seter, heter det i uttalelsen.

– Zenit vil ikke frikjenne seg for ansvar for de skader som er forårsaket av våre fans, men det er ingen grunn til å lete etter onde hensikter. Det er slike ting som skjer når ikke gjestetribunen er ordentlig forberedt, heter det videre i Zenits uttalelse til Tass.

KALDT: Russiske fans kastet trøya i Europa League-kampen mot Zenit St. Petersburg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Den russiske klubben mener at Lerkendal ikke har moderne sikkerhetsutstyr:

– Til tross for at Rosenborg aldri har hatt så mange tilreisende supportere på en kamp, og til tross for at stadion i Trondheim mangler moderne systemer for sikkerhet og videoovervåkning, så forløp kampen uten alvorlige hendelser, noe som bekreftes av representanter for politiet fra russisk side, som var til stede på kampen.

Både på sosiale og tradisjonelle medier er det opplysninger om at Zenit-supportere kom med rasistiske lyder under kampen.

– I løpet av kampen hørte vi at de laget apelyder mot Samuel Adegbenro, forteller Emil Almås til NRK. Han satt på samme tribune som de russiske supporterne.

Både UEFA og politiet i Trøndelag er kjent med vandalismen på stadion. Ifølge politiet var det imidlertid ikke noe spesielt:

– Det har vært helt vanlig, vi har hatt mer bråk med norske klubber, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til NRK.

Det var etter kampen snakk om en vakt som ble sparket i hodet av en Zenit-tilhenger. Martin Myrvold i PSS Securitas sier til Adresseavisen at det var et uhell at kollegaen ble sparket i hodet av en Zenit-fan. Men det var ikke noe uhell at russerne hoppet over gjerdet og løp i retning gresset. Ifølge Myrvold har vakten likevel ikke pådratt seg hjernerystelse, som man først fryktet.

PS: VG har ikke lyktes i å få kommentar fra Rosenborg-direktør Tove Moe Dyrhaug til de nye påstandene fra Zenit St. Petersburg.