Sensasjonslaget Östersund sikret Europa League-avansement

(Östersund – Zorya 2–0, Lokomotiv Moskva – FC København 2–1) Sist gang en svensk klubb kom til utslangsrundene i Europa, var Östersund på nivå tre i Sverige. Nå er de klare for Europa League-sluttspillet.

I 2008 ledet Bo Nilsson Helsingborg til 16-delsfinalen i den daværende UEFA-cupen der PSV ble for sterke.

Siden den gang har ingen svenske klubber kommet seg videre fra gruppespillet i hverken Champions League eller Europa League. Ikke før nå.

NY SKALP: Graham Potter har ledet Östersund til seier over Heerta Berlin og uavgjort mot Athletic hjemme på hjemmebane. Torsdag sikret han en ny skalp, da de slo Zorya. Foto: Robert Henriksson/tt , NTB scanpix

For mens Rosenborgs Europa-håp definitivt ble slukket av Real Sociedad er «østtrønderne» i Östersund klare for utslagsrundene i Europa League.

Torsdag kveld slo de gruppetoer Zorya, og sikret avansementet med én kamp igjen av gruppespillet.

Deres tredje Europa-seier kom etter at Curtis Edwards tvang frem et selvmål før Saman Ghoddos satte spikeren i kisten med et realt raid og et millimeterpresist langskudd nede ved stolperoten.

– Jeg er full av adrenalin nå. Man vil ikke at kampen skal ta slutt. Det synd at den bare varer i 90 minutter, sier Ghoddos til Kanal 9.

Fra nivå fire til EL-sluttspill

Da et svensk lag sist spilte tellende Europa-kamp etter nyttår, helsingborg i 2008, var Östersund omtrent så langt fra det gode selskap som man kommer: på nivå tre i Sverige.

Men i 2011, da de var ende på nivå fire ansatte de engelskmannen Graham Potter, og tre opprykk senere vant de i 2016 den svenske cupen.

Den uerfarne engelskmannen har ved hjelp av uortodokse metoder og sterk lagbygging gjort Östersund til Sveriges femte beste lag i år, og et Europa League-lag å regne med.

– Det var fantastisk. Det er en utrolig tropp. «En incredible prestasjon», sier engelskmannen til Kanal 9.

Benjamin Verbic klinket til med en skikkelig perlescoring, men det holdt ikke for FC København:

FCK-tap i Moskva

Ståle Solbakkens FC København hadde også muligheten til å ta et langt steg i retning av overvintring i Europa League, men torsdag kveld fikk de det tøft borte mot Lokomotiv Moskva.

Jefferson Farfán sendte moskovittene i ledelsen etter 17 minutter, men et kvarter senere utlignet Benjamin Verbic.

Det hjalp derimot lite, for seks minutter etter pause scoret Farfán sitt andre mål.

København er dermed nummer to i gruppen, to poeng bak Lokomotiv, men kan bli forbigått av FC Sheriff senere torsdag kveld.

Solbakkens menn, som ligger på 6. plass i serien, møter Sheriff hjemme i Parken i siste kamp i gruppe F.

Andre Europa League-resultater:

Rosenborg - Real sociedad 0-1

Zenit -Vardar 2-1

Athletic Bilbao - Herta Berlin 3-2

Astana - Villareal 2-3

Lugano - Hapoel 1-0

Viktoria Plzen - Steua Bucuresti 2-0

Konyaspor - Marseille 1-1

Salzburg - Vitoria de Guimaraes 3-0

Lazio - Vitesse 1-1

Nica - Zulte-Waregem 3-1

Flere kamper spilles 21.00